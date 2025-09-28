Estos son los riesgos de devolver llamadas de números desconocidos

En la actualidad, el uso del teléfono celular es indispensable para casi cualquier persona, lo que hace que sea un medio atractivo para los delincuentes para cometer estafas.

Una de las modalidades para ejercer acciones delictuosas son las llamadas de números desconocidos, que pueden derivar en estafas o extorsión.

Con esta estrategia, los delincuentes también pueden intentar obtener tus datos personales y bancarios. A continuación te decimos los riesgos por los cuales nunca deberías devolver una llamada de un número desconocido.

¿Por qué no devolver llamadas de números desconocidos?

Si devuelves una llamada de número desconocido no sólo te arriesgas a que el ciberdelincuente note que estás disponible para engañarte, sino que puedes caer en fraudes como el de la "llamada perdida".

Dado que su objetivo es robarte dinero, los estafadores utilizan números telefónicos de localidades o países poco comunes para que no sea fácil identificar su procedencia. Así que siempre debes prestar atención a los prefijos.

Según el blog de la marca Lenovo, otro riesgo es la suplantación de identidad. Al regresar la llamada, el ciberdelincuente puede grabar tu voz y posteriormente utilizarla para realizar movimientos en bancas online o estafar a más personas haciéndose pasar por ti.

También es posible que te hagan cargos por llamadas a larga distancia. Cuando proceden de números internacionales, los estafadores pueden vincular la llamada para hacerte cobros de tarifas elevadas y muchas veces sin que te des cuenta.

Finalmente, dejas abierta las puertas para futuras extorsiones y estafas. Tras darse cuenta que tu línea está activa, te pueden considerar una víctima potencial para cometer más ciberdelitos.

Por lo anterior, no trates de devolver la llamada a un desconocido y, si no reconoces su clave LADA, mejor bloquéalo.

¿Cómo protegerte de las llamadas de números desconocidos?

Las llamadas de números desconocidos que las personas reciben no siempre son estafas o extorsiones, también pueden tener fines de spam o publicidad.

A pesar de ello, es importante que no las respondas ni las devuelvas. Además, te recomendamos aplicar estas medidas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

En primera instancia, no respondas llamadas de números desconocidos o con LADA sin identificar.

Si tienes una llamada perdida, no la devuelva.

Bloquea a los contactos para que no puedan buscarte más.

Advierte a tus conocidos de que no las respondan ni les den sus datos personales.

Si las llamadas persisten, existe la opción de solicitar a tu compañía un cambio de número telefónico y denunciar los contactos que te hostigan con frecuencia ante la SSPC, marcando al 088.

Asimismo, en sitios de internet como Truecaller o VerificaMex puedes intentar rastrear de dónde proviene la LADA del número que te marcó y revisar si tiene reportes de fraudes.

