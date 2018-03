Escuchar música hace más agradable el ejercitarse, revela estudio

Escuchar música durante el ejercicio hace que se disfrute más esta actividad, lo que explica que muchas personas usen audífonos durante una caminata o en el gimnasio, según reveló un estudio realizado en Reino Unido.

Los investigadores señalaron que, aunque no incrementa el enfoque en la tarea que se realiza, escuchar música durante el ejercicio sí lo hace un momento más agradable.

Marcelo Bigliassi y su equipo de Brunel University London, realizaron una muestra con 24 participantes, los cuales caminaron 400 metros en una pista al aire libre a la velocidad de su elección bajo una de tres condiciones: escuchar seis minutos de la canción Happy, de Pharrell Williams; escuchar un podcast de una charla motivacional de TED (tecnología); o sin escuchar algún audio.

Utilizaron tecnología de electroencefalografía (EEG) para monitorear la respuesta del cerebro ante la música mientras los participantes realizaban actividad física.

Los resultados publicados en el boletín Psychology of Sport and Exercise, revelaron que escuchar música resultó en un incremento de 28% en el disfrute durante la tarea de la caminata, en comparación con no tener estímulo auditivo.

El disfrute también fue 13% más alto para las personas que escucharon música, en comparación con los que escucharon un podcast.

Aunque el escuchar música no incrementa el enfoque en la tarea que se realiza, durante el ejercicio hace que esta actividad sea más divertida, lo cual puede ser una opción para quienes no les agrada o no son constantes en el gimnasio.

NM