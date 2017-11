El Xbox One X llega a México

Este martes se presentó finalmente el Xbox One X en México y más de 30 países del mundo. Esta nueva consola busca ser el modelo premium de la familia de consolas de Xbox One, por lo que no escatima en sus contenidos.

En esta nueva consola puedes preinstalar contenidos en 4K para muchos juegos mejorados. También puedes hacer una copia de seguridad de tu configuración para que luzca igual que el anterior.

AP / A. Sussman

La consola tiene un precio sugerido de 12 mil pesos, cuenta con un procesador modificado de AMD, un disco duro de 1 TB, 12 GB GDDR5 y 6 TFLOPS de desempeño.

El Xbox One X corre los mismos videojuegos de Xbox One y es compatible con los accesorios que ya tienes de esta consola.