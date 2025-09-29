El videojuego Fortnite vuelve a encender redes sociales, luego de que anunciará la eliminación de uno de sus gestos en su tienda digital, debido a que este contaba con dudosas intenciones creativas.

El emote animado "Caderas Pacíficas" pertenece al personaje de Peacemaker, interpretado por el actor John Cena de la serie del mismo nombre creada por James Gunn, la cual recientemente estrenó su segunda temporada en la plataforma de HBO Max.

¿Por qué eliminaron el baile?

Los jugadores denunciaron a través de la plataforma de “X” que el baile del antihéroe hacia referencia en sus movimientos a la esvástica o suástica , uno de los símbolos antiguos que representaba la ideología nazi durante el régimen de Adolf Hitler en Alemania.

En respuesta, la empresa de Epic Games decidió desactivar el baile de la tienda digital de videojuego el día de ayer. Además, afirmó que, de no regresar, se harían reembolsos a los jugadores que adquirieron el baile.

"Estamos desactivando el gesto "Caderas Pacíficas" en Fortnite, mientras investigamos las intenciones creativas de nuestro socio con este gesto de colaboración. Si no vuelve, emitiremos reembolsos en los próximos días. Lo sentimos, amigos" escribieron en una publicación en “X”.

We're disabling the Peaceful Hips Emote in Fortnite as we inquire into our partner's creative intentions in this collab emote. Assuming it's not coming back, we'll issue refunds in the next few days. Sorry folks.— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 28, 2025

Por su parte, en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie, se reveló que en la dimensión paralela a la que Peacemaker viajó, se esconde un trasfondo narrativo bastante perturbador, pues parece que en aquel mundo alternativo, bajo el nombre de Earth-X, la Alemania Nazi se coronó como vencedora durante la Segunda Guerra Mundial.

Cabe recalcar que al momento de añadir este emote en la colección de la tienda, el pasado 14 de septiembre, Fortnite desconocía las intenciones ocultas detrás de los movimientos de su baile.

Finalmente, para esclarecer la situación, los jugadores tendrán que esperar a las declaraciones oficiales de DC y James Gunn en los próximos días.

