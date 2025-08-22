El universo es un lugar lleno de maravillas aún por descubrir. Su magnitud, complejidad y capacidad siguen fascinando a la humanidad día con día. Desde la observación de estrellas hasta las alineaciones de planetas y otros fenómenos, el cielo siempre sorprende con su belleza.

Uno de los eventos más aclamados del cosmos son los eclipses. Aunque no seas amante de la astronomía, este tipo de sucesos rara vez pasan desapercibidos. Por ello, el anuncio de la llegada del eclipse solar más largo del siglo ha despertado gran expectativa.

Sin embargo, este fenómeno que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, lamentablemente no será visible en México.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), México no podrá presenciar un eclipse solar total hasta el 30 de marzo de 2052, es decir, dentro de 27 años.

No obstante, habrá otros eclipses que sí podrán observarse antes:

21 de septiembre de 2025: Eclipse solar parcial visible en Australia, la Antártida y los océanos Pacífico y Atlántico.

17 de febrero de 2026: Eclipse solar anular visible de forma total en la Antártida y parcialmente en regiones de África, Sudamérica y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

12 de agosto de 2026: Eclipse solar parcial visible en Norteamérica (incluido México), así como en regiones de Europa, África y los océanos Ártico, Atlántico y Pacífico.

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y oscureciendo parcial o totalmente la luz solar.

Es importante recordar que para observar estos eventos se requiere protección ocular especial, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños irreversibles en la vista.

