Eclipse solar más largo del siglo: así puedes hacer un visor casero sin gastar dinero

Los eclipses son unos de los eventos astronómicos que más causan emoción en el público, ya que aunque no seas amante de la astronomía, este tipo de eventos simplemente no puede ignorarse.

El universo, año con año, se supera y nos sorprende con nuevos acontecimientos que te dejan con la boca abierta, y será en 2027 cuando los habitantes del planeta Tierra seremos testigos de un suceso fascinante.

Te puede interesar: Eclipse solar más largo del siglo: Estos son los mejores sitios para verlo

Con una duración de 6 minutos y 23 segundos, el eclipse solar más largo del siglo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027.

Cabe destacar que este tipo de fenómenos no se puede ver a simple vista, ya que la intensidad del sol puede dañar tus ojos.

Para poder apreciarlo, es necesario un equipo especial y es por eso que aquí te explicaremos cómo hacer uno sin gastar tanto.

Materiales

Cartón

Aluminio

Alfileres o agujas

Instrucciones

Corta dos trozos de cartón. En un trozo, corta un orificio de una pulgada de diámetro y luego pega un trozo de papel de aluminio sobre el orificio. Luego, pincha un orificio en el centro del papel de aluminio con un alfiler. Coloca la otra pieza de cartón delante; esta debe ser blanca para que funcione como una pantalla. Con el Sol detrás tuyo y sin bloquearlo, sostén el cartón con el orificio lo más lejos posible de la pantalla. Cuanto más lejos esté el orificio del cartón de la pantalla, más grande será la imagen.

Y así de fácil ya tienes tu propio visor casero que puedes usar para ver el eclipse.

Otras alternativas para proteger tus ojos

Con las manos: sujeta ambas manos con los dedos superpuestos y cruzados en ángulo recto . Los espacios entre tus dedos forman agujeros que proyectan imágenes del Sol en el suelo.

Bajo un árbol: si hay árboles con ramas y hojas en tu lugar, intenta mirar las imágenes del Sol que aparecen a través de los espacios formados por las hojas.

Con un colador: un colador de espaguetis, con sus muchos agujeros, formará fantásticas imágenes múltiples del Sol. Simplemente sostenlo por encima del suelo . Las imágenes se verán aún mejor si las proyectas en un papel blanco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP