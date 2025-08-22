Eclipse Lunar total 2025: cuándo es y en qué parte del mundo se verá

Este 2025 ha estado marcado por una amplia gama de asombrosos fenómenos astronómicos que han fascinado tanto a los seguidores de la astronomía como a la población en general.

Para finales de año se espera uno de los eventos naturales más emocionantes para muchos : el último eclipse lunar total de 2025.

¿Qué es un eclipse lunar?

Estos fenómenos ocurren durante la luna llena y se consideran de los más sorprendentes en la astronomía, ya que el satélite natural de la Tierra adquiere un tono rojizo, razón por la cual se le conoce como “Luna de sangre”.

¿Cuándo se verá el eclipse lunar 2025?

El próximo eclipse lunar total se registrará la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025. Se tratará de uno de los fenómenos astronómicos de este tipo más largos desde 2022.

¿Dónde se verá el eclipse lunar 2025?

El próximo fenómeno astronómico podrá apreciarse en Europa, África, el este de Australia y Nueva Zelanda. Por el contrario, no será visible en América del Norte. El eclipse lunar ocurrirá entre las 15:28 y las 20:55 GMT, lo que corresponde en México a las 10:28 a. m. y las 3:55 p. m. No obstante, en territorio mexicano no podrá observarse. El momento de mayor visibilidad tendrá lugar a las 18:12 con 58 segundos.

De acuerdo con el sitio especializado Space, la duración total del eclipse —incluyendo las fases de penumbra y parcial— será de cinco horas con 27 minutos.

Para quienes se encuentren en Estados Unidos u otras regiones del mundo donde el eclipse lunar del 7 de septiembre no sea visible, el portal Time and Date ofrecerá una transmisión en vivo para seguir el desarrollo del fenómeno en tiempo real.

