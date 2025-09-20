Eclipse solar 2025: ¿A qué hora alcanzará su punto máximo?

Este domingo, el cielo nos regalará un evento astronómico fascinante: un Eclipse Solar parcial, considerado uno de los fenómenos celestes más esperados del 2025. Aunque no será visible desde México ni en ningún país del continente americano, su impacto entre astrónomos, aficionados al espacio y curiosos de todo el mundo ya se hace sentir.

A diferencia de un eclipse total, este fenómeno no oscurecerá por completo el día. Durante un eclipse solar parcial, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero solo cubre una porción del astro rey, dejando pasar parte de su luz. Aun así, el resultado es impresionante: un juego de sombras y resplandores que transforma por unos minutos la apariencia del cielo y despierta el asombro de quienes lo observan.

Los eclipses siempre han capturado la atención humana, no solo por su belleza, sino también por el misterio y la ciencia detrás de ellos. Ver uno —ya sea con filtros solares adecuados, en transmisiones en línea o desde lugares privilegiados del planeta— nos recuerda lo vasto del universo y lo valioso que es detenerse a mirar hacia arriba.

Según datos de Star Walk, la reconocida aplicación interactiva de astronomía, el eclipse dará inicio a las 17:29 GMT (es decir, 11:29 a.m., hora de México) y se extenderá hasta las 21:53 GMT (las 3:53 p.m. en el mismo huso horario ), con una duración total estimada de 264 minutos. Sin embargo, la duración y la visibilidad pueden variar dependiendo del lugar desde donde se observe.

El pico máximo del eclipse ocurrirá a las 19:41 GMT (13:41 hora de México), cuando la Luna cubrirá aproximadamente un 80% del disco solar, según los datos disponibles.

De acuerdo con la NASA, este evento no podrá ser visto desde América, ya que su trayectoria será visible únicamente desde el hemisferio sur del planeta. Australia, Nueva Zelanda, la Antártida y algunas zonas del Pacífico y el Atlántico Sur serán los puntos ideales para presenciar este fenómeno en todo su esplendor.

Así que, aunque no podremos observarlo directamente desde este lado del mundo, siempre queda la opción de seguirlo en línea o mediante plataformas astronómicas, y así no perderse uno de los momentos más impresionantes del cielo en este 2025.

Con información de SUN

