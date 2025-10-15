Así puedes generar una imagen en 3D con Google Gemini paso a paso

Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha revolucionado la creación de imágenes al permitir a los usuarios convertir fotos en modelos 3D realistas.

Esta herramienta, conocida como "Nano Banana", ofrece una forma sencilla y divertida de transformar tus imágenes en figuras tridimensionales.

Google Gemini es una inteligencia artificial desarrollada por Google DeepMind, la cual permite generar y editar imágenes a partir de texto o fotos. Con su actualización "Nano Banana", los usuarios pueden convertir una foto en una figura coleccionable en 3D, similar a los populares muñecos de acción. Descubre cómo hacerlo a continuación.

¿Cómo puedo crear una imagen en 3D con Gemini?

Para crear una imagen en 3D, es necesario seguir estos sencillos pasos:

Accede a Gemini: Visita el sitio oficial de Google Gemini.

Visita el sitio oficial de Google Gemini. Sube tu foto: Selecciona la imagen que deseas convertir en 3D.

Selecciona la imagen que deseas convertir en 3D. Usa el “prompt adecuado”: Puedes utilizar el siguiente texto: "Convierte esta foto en una figura coleccionable a escala 1/7, en estilo realista, sobre un escritorio. En la pantalla se ve el modelado 3D de la figura y, al lado, su caja de edición, etc.".

Puedes utilizar el siguiente texto: "Convierte esta foto en una figura coleccionable a escala 1/7, en estilo realista, sobre un escritorio. En la pantalla se ve el modelado 3D de la figura y, al lado, su caja de edición, etc.". Espera el resultado: En pocos segundos, Gemini generará una imagen en 3D de tu foto.

ESPECIAL / GOOGLE GEMINI

Una vez que hayas generado tu imagen en 3D, puedes compartirla en redes sociales, enviarla por correo electrónico o guardarla en tu dispositivo.

Aspectos importantes de la IA de Google

Es importante saber que un "prompt" es una instrucción que le das a la inteligencia artificial para que genere una imagen específica. Ser claro y detallado en tu prompt ayuda a obtener resultados más precisos y satisfactorios.

Asimismo, Google ha integrado Gemini en aplicaciones como Google Docs y Google Fotos, permitiendo generar imágenes desde texto directamente desde tu smartphone. Sin embargo, esta función está disponible solo para usuarios con suscripciones específicas o dispositivos compatibles.

No es necesario tener conocimientos técnicos para usar Gemini. Google ha diseñado su IA para ser intuitivo y fácil de usar. Con solo seguir los pasos mencionados, cualquier usuario puede crear imágenes en 3D sin necesidad de experiencia previa.

Muchos usuarios se preguntan si es posible imprimir en 3D las figuras generadas; actualmente, las figuras generadas por Gemini son imágenes digitales. Sin embargo, con el avance de la tecnología, es posible que en el futuro se puedan imprimir en 3D utilizando impresoras especializadas.

La mayoría de las funciones de Gemini son gratuitas. Sin embargo, algunas características avanzadas pueden requerir una suscripción o estar disponibles solo en dispositivos específicos.

Existen otras herramientas de inteligencia artificial que permiten crear imágenes en 3D, como DALL·E de OpenAI. Sin embargo, Gemini destaca por su integración con otros servicios de Google y su facilidad de uso.

