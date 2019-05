Debido a que la depresión es segunda causa de trastornos mentales en niños, se tiene el objetivo de buscar promotores de la salud mental infantil desde las aulas, afirmó Miguel Ángel Flores Tinajero, jefe del Servicio de Paidopsiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.

En el marco del curso gratuito "La Salud Mental en la Escuela", dirigido a personal hospitalario, maestros y padres de familia, Flores Tinajero subrayó que una buena salud mental en las aulas no es sólo que el maestro detecte el problema, sino que se convierta en promotor de la salud mental y el bienestar en los niños.

"Pero no únicamente en la escuela, también en la familia porque muchas veces los niños llegan con un problema de violencia intrafamiliar que lo replican en la escuela. No es culpa ni de la escuela ni de la familia, no debemos buscar culpables, debemos buscar soluciones y cambios", explicó el especialista.

En 2020 la depresión será la primera causa de discapacidad a nivel mundial

Miguel Ángel Flores Tinajero precisó que hay algunas patologías que han ido en aumento durante los últimos años, como lo son la depresión infantil, los trastornos de ansiedad, autoagresiones, desde autolesiones hasta intento de suicidio, enuresis (incontinencia urinaria), problemas paternos-filiales, violencia intrafamiliar, y bullying.

Citó que en el Servicio de Paidopsiquiatría del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara se atiende de manera anualmente un promedio de seis mil pacientes, y cuando comenzó en 1997 la depresión en menores ocupaba el décimo tercer lugar.

"Actualmente ocupa entre el primero y segundo lugar en niños, como motivo de atención en consulta de dicho servicio. Además, dijo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en 2020 la depresión será la primera causa de discapacidad a nivel mundial", dijo.

Por su parte, Verónica Victoria Jiménez Ramos, presidenta del Colegio de Psiquiatras del Estado de Jalisco y coorganizadora del Curso, presentó una ponencia titulada "Educando visionarios que ayuden a sanar el mundo".

En ella explica que la educación es competencia de todos no sólo de educadores, se trata de transformar conciencias para poderle entregar a las nuevas generaciones un mundo mejor.

