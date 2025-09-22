Conoce el nuevo tratamiento que preparan para lesiones de médula espinal

Un estudio reciente reveló que se está desarrollando un nuevo proceso, el cual combina la impresión 3D, las células madre y los tejidos cultivados en laboratorio , y que podría ser una gran innovación para la recuperación de lesiones en la médula espinal.

Este proceso forma células madre a través de la impresión 3D, en andamios que contienen canales microscópicos, los cuales guían el crecimiento de células nuevas alrededor de la lesión de la médula espinal. A continuación te explicamos cómo funciona.

Crecimiento de células a través de impresión 3D

Guebum Han, el autor principal de esta investigación, explicó en un comunicado: “Usamos los canales impresos en 3D del andamio para dirigir el crecimiento de las células madre, lo que garantiza que las nuevas fibras nerviosas crezcan de la manera deseada ”.

“Este método crea un sistema de relés, que cuando se coloca en la médula espinal, evita el área dañada“, dijo Han, quien es exinvestigador postdoctoral de la Universidad de Minnesota y actualmente es ingeniero mecánico de Intel Corp.

Hasta ahora, no existen tratamientos para revertir los daños y parálisis causados por las lesiones en la médula espinal, un padecimiento que afecta a miles de personas en el mundo. Y es que el principal problema es que las células nerviosas no pueden volver a crecer de manera espontánea en el lugar donde se generó la lesión, lo que convierte al daño en permanente.

En este estudio, los investigadores trasplantaron andamios impresos en 3D, a ratas con médula espinal completamente cortada. Estas células se convirtieron exitosamente en neuronas y desarrollaron fibras nerviosas en ambas direcciones, a lo largo de la columna vertebral, en la búsqueda de formar nuevas conexiones con la médula espinal lesionada de las ratas.

Los resultados mostraron que, eventualmente, las nuevas células nerviosas se integraron perfectamente en la médula espinal, restaurando por completo el movimiento y la función.

El equipo de investigadores espera continuar probando esta combinación de tecnologías, y prepararlo para futuras pruebas en humanos.

AL