¿Cómo activar los mensajes efímeros de WhatsApp?

Si te inquieta la posibilidad de que otros accedan a los mensajes que envías por WhatsApp, una buena opción es habilitar los mensajes temporales. Esta función, también conocida como mensajes efímeros, permite que los mensajes se eliminen automáticamente tras un periodo de tiempo determinado, lo que aporta mayor privacidad a tus conversaciones.

Según indica Tech Bit, esta es la forma correcta de activar la herramienta para evitar que terceros puedan leer tus chats.

Paso a paso para activar el modo efímero de WhatsApp

Activar los mensajes temporales o efímeros de WhatsApp es muy sencillo, solo deberás hacer lo siguiente:

Da clic en el ícono de "Ajustes" y después dirígete a "Privacidad".

Posteriormente, da clic en "Duración predeterminada".

Da clic en el tiempo que quieres que duren los mensajes temporales, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días.

Si quieres aplicar esta duración en los chats existentes, haz clic en los chats en los que desees usar los mensajes efímeros y, a continuación, da clic en el ícono de "Aceptar". En caso de que al final no quieras continuar con el proceso, solo da clic en ícono de regresar que está representado por una flecha.

De acuerdo con WhatsApp, “los mensajes nuevos que se envían en el chat desaparecen después del plazo que hayas elegido”. Por otro lado, solo aplica a los mensajes nuevos del chat y no afecta a los mensajes enviados o recibidos antes.

Por otro lado, si quieres activar los mensajes efímeros en un chat en específico, entonces tendrás que seguir estos pasos:

Abre el chat en el que desees activarlos.

Da clic en el nombre de contacto o asunto del grupo.

Elige la opción de "Mensajes temporales". Si te lo indica, da clic en "Continuar".

Selecciona el tiempo en el que deseas que los mensajes desaparezcan, pueden ser 24 horas, 7 días o 90 días.

Da clic en ícono de "Regresas" para aplicar los cambios.

Una vez que hayas realizado estos pasos, los mensajes efímeros quedarán activados en la plataforma.

