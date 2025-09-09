iPhone 17: Precio, novedades y fecha de lanzamiento en México

Uno de los lanzamientos más esperados de 2025 ya es una realidad. Este martes, Apple, en su habitual evento anual donde presenta las mejoras y estrenos tecnológicos de la compañía, anunció la llegada del nuevo iPhone 17.

Durante el Apple Event de este 9 de septiembre, la empresa estadounidense presentó la nueva gama de celulares que llega para sustituir a sus modelos anteriores.

Con mejoras en la cámara, nuevo diseño, más colores y una pantalla con mejor resolución, el iPhone 17, iPhone 17 Pro y el iPhone Air llegan para revolucionar el mercado.

¿Qué tiene de nueva esta generación y cuándo desembarcará en México?

iPhone 17 llega en cinco divertidos colores: lavanda, azul neblina, negro, blanco y salvia. Cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, es decir 0.2 pulgadas más que la generación anterior.

Como ya se sospechaba, el iPhone 17 tendrá ProMotion, como los dispositivos Pro anteriores, y mayor ancho de banda de memoria para una velocidad envidiable, fluida y con mejor rendimiento de batería (hasta ocho horas más de reproducción de video contra el 16).

Esto también se verá beneficiado por la tasa de refresco de 120Hz, algo que no se había visto antes en los modelos base de iPhone. Cuando no lo uses, se ajustará automáticamente a 1Hz.

Su brillo de 3 mil nits para exteriores también marca un hito para la compañía. Y en términos de resistencia, ofrece tres veces mayor protección contra los molestos rayones.

Apple considera al mercado mexicano como prioritario, por lo que los nuevos iPhone 17 estarán disponibles el mismo día que en Estados Unidos, el 19 de septiembre, mientras que las preventas comenzarán el 12 de septiembre en los canales de distribución habituales.

¿Qué cambia respecto al iPhone 16?

De acuerdo con lo anunciado en el Apple Event 2025, el iPhone 17 ofrecerá un desempeño de GPU 20% más rápido respecto a su antecesor y 80% en comparación con el iPhone 15 , cuyo A16 Bionic se queda muy por debajo del A19 presentado esta tarde.

Estas mejoras también se notarán al usar su inteligencia artificial, con funciones más eficientes para revisar qué se está proyectando en tu pantalla y para traducir en vivo; ambos, respetando la privacidad de tus datos.

¿Qué hay de las cámaras?

El iPhone 17 presenta un sistema dual de cámaras en la parte trasera: una cámara Fusion principal de 48MP y un telefoto 2x de 12MP. Además, promete archivos más pequeños para que guardar y compartir imágenes y videos sea mucho más sencillo.

Asimismo, su ultra gran angular de 48MP y un lente Macro de 12MP hacen el complemento perfecto para brindar cuatro veces más resolución frente al iPhone 16.

Precios

iPhone 17 Pro Max de 2 TB - 50 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro Max de 1 TB - 40 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro Max de 512 GB - 35 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro Max de 256 GB - 30 mil 999 pesos

iPhone 17 Pro de 1 TB - 38 mil 499 pesos

iPhone 17 Pro de 512 GB - 33 mil 499 pesos

iPhone 17 Pro de 256 GB - 28 mil 499 pesos

iPhone 17 de 512 GB - 24 mil 999 pesos

iPhone 17 de 256 GB - 19 mil 999 pesos

iPhone Air de 1 TB - 35 mil 999 pesos

iPhone Air de 512 GB - 30 mil 999 pesos

iPhone Air de 256 GB - 25 mil 999 pesos

