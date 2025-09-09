WhatsApp: Estos son los cambios que tendrá con la llegada de iOS 26

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple ha introducido un revolucionario lenguaje visual llamado Liquid Glass, que marca un cambio significativo en la estética del sistema operativo y las aplicaciones que lo integran. Esta nueva propuesta ya comenzó a reflejarse en WhatsApp, la app de mensajería más popular del mundo, que adapta su interfaz a esta evolución del ecosistema Apple.

Liquid Glass es el nuevo paradigma de diseño de Apple para sus plataformas, caracterizado por el uso de transparencias dinámicas, reflejos suaves y capas translúcidas que reaccionan al movimiento, la luz y la interacción del usuario. Inspirado en las propiedades del vidrio, este lenguaje busca que los elementos reflejen, refracten y se adapten al contenido que los rodea, creando una experiencia visual más inmersiva y moderna.

Este enfoque ya se está desplegando no solo en iOS 26, sino también en iPadOS, macOS Tahoe, watchOS y tvOS, con el objetivo de ofrecer una estética unificada en todos los dispositivos Apple.

WhatsApp se alinea con el nuevo estilo Apple

WhatsApp ha comenzado a implementar Liquid Glass en su aplicación para iPhone, con una actualización que inicialmente llega a las versiones beta. Los primeros cambios son visibles en la barra de navegación inferior, que ahora presenta un acabado translúcido con efecto de profundidad y respuesta al tacto. Las pestañas de "Novedades", "Llamadas", "Comunidades", "Chats" y "Configuración" abandonan los colores planos para adoptar una apariencia más ligera y fluida.

Además del componente estético, este rediseño tiene un enfoque funcional: las barras se contraen o expanden según el desplazamiento para optimizar el espacio en pantalla, y los menús contextuales incluyen efectos de desenfoque, sombras suaves y transiciones más naturales.

El despliegue de esta nueva interfaz se está realizando por fases. En esta primera etapa, el rediseño alcanza las pestañas principales, menús y herramientas básicas. En futuras actualizaciones se espera su expansión a secciones como configuraciones, detalles de chats y más.

Apple ha facilitado esta transición mediante nuevas APIs en UIKit y SwiftUI, que permiten a los desarrolladores incorporar fácilmente materiales translúcidos y animaciones más sofisticadas.

Junto al rediseño visual, WhatsApp también incorpora novedades exclusivas para usuarios de iPhone. Una de las más destacadas es el soporte completo para Live Photos, que ahora pueden compartirse en su formato original, incluyendo movimiento y sonido. Hasta ahora, estas imágenes se convertían en archivos estáticos o GIFs de baja calidad al ser enviadas por WhatsApp.

Con esta mejora, los usuarios de Android recibirán estas fotos como "imágenes en movimiento", el equivalente de Live Photos en su sistema. Además, WhatsApp ofrecerá la opción de elegir si se desea enviar la imagen como foto estática o animada, directamente desde la galería o el editor.

¿Cuándo llegará esta actualización?

Aunque iOS 26 ya está disponible, el rediseño de WhatsApp no se activará de forma inmediata. La compañía ha optado por un lanzamiento progresivo, controlado por servidor, lo que significa que los cambios llegarán de manera escalonada durante las próximas semanas. No será necesario contar con un hardware específico más allá de la compatibilidad con iOS 26.

SV