Esta es la mejor manera de secar un celular mojado

Ya sea durante una tormenta, en la alberca o al lavarte las manos, cuando tu celular se moja puede sufrir daños irreparables , como los cortos circuitos internos y hasta la corrosión en sus componentes metálicos.

Aunque siempre se recomienda mantenerlo lejos de entornos húmedos, esto se vuelve complicado durante la temporada de lluvias. La mejor manera de evitar el problema es usando una funda o "case" contra agua.

Sin embargo, si no cuentas con este tipo de accesorio y te toca la mala suerte de que tu celular entre en contacto con algún líquido, aquí te decimos cuál es el método más seguro para secarlo. Spoiler: no es meterlo en arroz.

Esto es lo que NO debes hacer

Por muchos años se ha creído que meter un celular mojado en arroz puede salvarlo de todo peligro; no obstante, diversos fabricantes ya han desmentido este mito.

De acuerdo con Apple, dicha práctica puede ocasionar que se filtren pequeñas partículas de arroz a los puertos del dispositivo , por ejemplo, el de carga o de conexión para los auriculares.

Una situación similar ocurre con la acumulación de polvo y pelusa. Pero en realidad, cualquier tipo de suciedad impide que el hardware del celular funcione correctamente, incluyendo los altavoces y los botones laterales.

Tampoco se recomienda meter objetos extraños en los puertos (entre ellos, hisopos, papel, agujas, pasadores, etcétera) para tratar de eliminar el exceso de agua en un celular.

Y mucho menos coloques el dispositivo bajo fuentes de calor externas o trates de expulsar la suciedad con aire comprimido; lejos de ser una solución, las partículas pueden quedarse más atascadas.

La mejor manera de secar un celular mojado

Hasta este momento, ya sabes lo que no se debe hacer al secar un celular. Pero ¿qué prácticas son totalmente seguras? Es más simple de lo que parece y basta con utilizar un paño absorbente.

Este tipo de tejidos sirven para eliminar cualquier tipo de líquido, sin necesidad de ejercer presión o frotar contra las superficies. Por lo general se utilizan en entornos industriales, pero también pueden favorecer la limpieza del celular.

Se trata de un método seguro porque no implica meter el paño absorbente en los puertos, o ejercer mucha presión en componentes delicados como la pantalla del teléfono.

¿Cómo utilizarlo?

Apaga el celular mojado y retira la tarjeta SIM y la microSD ; ponlas a secar al aire libre.

; ponlas a secar al aire libre. Después, seca la parte externa del dispositivo con el paño absorbente. No es necesario tallarlo, simplemente da pequeños toques para que el tejido absorba el agua.

No es necesario tallarlo, simplemente da pequeños toques para que el tejido absorba el agua. Finalmente, deja tu celular sobre el paño en un lugar ventilado, lejos del calor y el sol. Después de alrededor de 24 horas, prende el dispositivo y revisa que todo funcione correctamente.

Si presenta fallas, es mejor que lo lleves a un centro de atención para que lo evalúen y reparen, si es que tu celular cuenta con garantía.

