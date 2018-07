Lo mejor del Suplemento Autos del 21 de julio

Un magnífico compañero de viaje

Se dice que la mejor forma de conocer a alguien es viajar con ella. Mientras más largo el viaje, mejor se le conoce. Pasa lo mismo con un auto. Y luego 4 días, cerca de 36 horas y más de dos mil 400 kilómetros en un Lincoln Continental, va a ser difícil aceptar otro compañero de viaje.

Nuestra aventura empezó en Mérida donde los tres habitantes que compartiríamos el auto en los siguientes cuatro días, salimos con dirección a Villahermosa. El Sol nos acompañó por tiempo suficiente para ver las aguas del Golfo de México a nuestra derecha, pero cuando cruzamos los puentes hacia Ciudad del Carmen, Tláloc ya nos había llenado de agua los caminos y haciendo que nos diéramos cuenta aún más de la solidez de manejo del Continental que con su tracción integral, no deja a deber nada a los mejores autos europeos.

Posteriormente salimos en dirección a otra ciudad hermosa: Puebla. En el camino, pudimos sentir la capacidad de aceleración del Continental y sus 400 caballos de fuerza.

El muy buen nivel de insonorización del Continental nos obligaba a, en cada caseta, abrir la cortina del quemacocos para poner nuestro aparato para pagar de forma electrónica, ya que a través del parabrisas no se detectaba. Llegamos a Aguascalientes luego de disfrutar los hermosos paisajes de la autopista Arco Norte, en el que las lluvias de la temporada habían recién pintado de verde desde las planas orillas hasta las montañas que enmarcaban el horizonte.





Pocos autos como el Continental nos hubieran hecho sentir tan cómodos y seguros en el trayecto y seguramente ninguno en su rango de precio, de 1.287 millones de pesos. Lo único mejor que estar en él por ese tiempo fue ver que, muchas veces, no hay nada como un buen viaje por carretera, con la libertad que nos da parar donde queremos, donde el paisaje está al alcance de nuestra voluntad y donde la prisa de los aviones no tiene lugar.

Herramienta mejorada

La versatilidad y la capacidad fueron los ejes donde Volkswagen centró el desarrollo de la cuarta generación del Crafter. El resultado deja a la versión más capaz hasta ahora conocida de este vehículo comercial, que llega a México con hasta 69 combinaciones de uso.

La parte externa contiene un nuevo frente, con grupos ópticos actualizados y una parrilla y fascia más prominente. Además de no pocas virtudes del apartado de carga, el habitáculo contará con ciertas amenidades enfocadas para la mejor experiencia del conductor.

Bajo el cofre se encontrará siempre con un motor impulsado a diesel, con cuatro cilindros y turbocompresor así como un desplazamiento de 2.0 litros, virtudes con las cuales este vehículo desarrolla 140 caballos de fuerza y 250 lb-pie de par. Además, una caja manual de seis cambios se encarga de mandar la fuerza al eje delantero, aunque en 2019 Volkswagen introducirá variantes automáticas y con tracción trasera o integral.

En México podrán encontrarse todas las variantes en la red de concesionarios de Volkswagen en los últimos días del mes de julio y/o a principios del mes de agosto.

Potencia alemana en todo su esplendor

Sin duda alguna el término deportividad encaja muy bien con BMW, y es eso lo que precisamente se vivió en el Autódromo Guadalajara con el M Power Tour 2018, que de manera itinerante se presenta en diversas plazas, donde clientes e invitados pueden probar lo mejor que la firma puede ofrecer.

En la pista, cada uno de los asistentes pudo probar la gama modificada por M Performance. Entre los modelos que se pudieron encontrar estuvieron: el M2; M4; X3 M; X5 M; X6 M y la cereza del pastel, el totalmente nuevo BMW M5 First Edition con todo y sus 600 caballos de fuerza y su precio de dos millones y medio de pesos.

A nuestro parecer lo más imponente fue conocer al M5, pero tal vez el más divertido por el tipo de circuito fue el M2, sí, el más barato de la gama fue el más dinámico. También debimos hacer mención honorífica a la X6 M, que a pesar de ser una SUV tiene una potencia y manejo impresionantes, pero sin perder todo el lujo de la marca.

Estilo peculiar

El renovado Suzuki Jimny 2019 tiene alteraciones en diferentes rubros. La fachada de este automotor refleja una influencia clásica y con vocación todo-terreno. Los laterales son destacados por los salpicaderos, que además de tomar un tono oscuro (al igual que el techo) sobresalen por su tamaño. Sólo dos puertas y una rueda de refacción en la parte trasera, magnifican la idea del concepto que va fuera del asfalto.

El motor podría presentar cambios, respecto a la versión anterior, pero es información que está por ser confirmada. Lo que si se dice es que se contaría con tracción integral de manera permanente, además de controles de ascenso y descenso, así como diferencial autoblocante, entre otros aspectos en el ramo de la mecánica general y asistencias.

La venta de este producto arrancará en octubre, en mercados principalmente de Europa, aunque todavía no hay una etiqueta de precio. No hay información oficial de su llegada a México, pero puede convertirse en una posibilidad en un futuro no muy lejano.

Tintes de Crossover

El nuevo Beat pretende colocarse como una alternativa asequible en comparación de un Crossover compacto. Por fuera se observa mucha de la fisonomía que ya conocemos de este automotor. Por otro lado, el interior está compuesto de plásticos rígidos, pero con patrones de ornamentaciones que dan un toque de jovialidad.

El motor es el mismo que en toda la gama del Beat, es decir, un bloque de cuatro cilindros y 1.2 litros de desplazamiento, con 81 caballos de fuerza y 80 lb-pie de par motor. La transmisión en este caso es una manual de 5 velocidades, suficiente para la moderada dosis de potencia.

Es una opción que se coloca en el mercado como una alternativa asequible contra un Crossover compacto, aunque hay que destacar que el espacio, tanto en la banca trasera, como en la cajuela es reducido.

Un vikingo con modales

El nuevo Volvo S60 2019 obtiene una nueva figura y notables cambios.El diseño externo es una fiel estampa de lo que la armadora vikinga ha desarrollado en los últimos años. La frontal tiene espacio para un vasto cofre con un par de líneas de carácter en los costados, mientras que los grupos ópticos son un tanto más delgados que antes y con el ya famoso “martillo de Thor”. Los flancos exhiben trazos que imprimen volumen, sobre todo en la parte inferior de la carrocería. La retaguardia continúa con la línea de sofisticación, con calaveras estilizadas y en forma de “C”, con una cajuela con delicados detalles y una defensa con el difusor en tono oscuro, complementado con una salida de doble de escapes.

Las motorizaciones se denominan T5, T6 y T8, con niveles de potencia que van desde los 250 caballos, pasando por los 316 y 340 equinos, hasta llegar a la versión híbrida con una potencia de 415 caballos de fuerza. En la mayoría de los casos de podrá elegir entre tracción delantera o integral.

Redefiniendo el estilo

Audi mantuvo sin alteraciones al A1 por un largo rato, pero la segunda generación llegó. No sólo se notan los cambios por fuera, éstos se traducen un mejor nivel de interiores.

La forma externa es respetada, pero lo que hay dentro del contorno es muy diferente a lo que se conocía. El cofre ahora luce más agresivo, con dos pliegues cerca de los bordes externos. Los costados brillan por un par de trazos marcados, uno a la altura de las manijas de las puertas y uno más cerca del borde bajo. Para culminar, la parte trasera tiene micas más amplias y luces LED, además de una voluminosa defensa y un difusor.

La gama de motores será compuesta, de inicio, por cuatro alternativas, todas ellas propulsadas a base de gasolina y con un turbocompresor. Habrá dos que tendrán un desplazamiento de 1.0 litros, pero con potencias que van en los 95 y 115 caballos. La tercera será de 1.5 litros y 150 equinos, mientras que la variante de mayor potencia desarrollará 200 caballos y tendrá un desplazamiento de 2.0 litros.

Será a finales del año cuando la marca comience a entregar las primeras unidades de este producto, que vivió una preventa en el continente europeo. Posteriormente el Audi A1 de nueva generación llegará a nuestro país, pero probablemente suceda hasta el 2019 y con precios aún por ser revelados.

