El oficio hace la tradición

Circulando por la lateral de calzada Lázaro Cárdenas, hacia el aeropuerto, justo antes de iniciar el parque Liberación, también conocido como El Deán, inicia la Calle 13 y si doblamos ahí a la derecha y caminamos dos cuadras, está en la esquina con calle Armillita, un gran puesto de acero inoxidable con bancas corridas y mucha gente sentada disfrutando su comida. A un lado está un asador, modesto, para el tamaño del puesto, donde no paran de echar chuletas, peinecillos y chorizos.

Ya con 44 años de servicio, y habiendo iniciado una cuadra más adelante con un asador pequeño, Carnes Máximo y Tere ahora se ha vuelto un referente de lo que toda carne asada debe ser, no solo de sabor; sino con el servicio.

Dentro del gran puesto, que detona una extrema limpieza, hay un bullicio de actividades en donde cada persona además de preparar alimentos se encarga de “su lado y comensales” sí, tienen un local contiguo donde a manera de restaurante puede uno sentarse como Dios manda, pero lo sabroso es estar ahí viviendo la cocina abierta y la preparación de lo que uno va a pedir.

Llegué por las enfrijoladas con carne $65 teniendo en mente las tres tortillas dobladas bien untadas de un frijol muy aguado y rellenas. Para mi sorpresa, las enfrijoladas de Máximo y Tere son otra cosa, una gran tortilla de maíz como de unos 30 centímetros recién hecha, un poco gruesa a la que una vez que voltean en el comal, ponen una buena cantidad de frijol, no tan aguado, queso adobera y la proteína de tu gusto. Yo la pedí con carne asada y chorizo, y para romper nuevamente mi idea, pusieron mitad y mitad y no mezclada como la imaginé, asemeja a una pizza azteca con una base crujiente y carne muy limpia sin gordos, y la acompañan con salsa martajada de chile jalapeño, es imperdible y muy buen platillo, llenador.

Pedimos unos chilaquiles $60 para compartir; son hechos al instante por lo que son tronadores, la tortilla es diferente, de máquina, se siente más delgada, está dorada en triángulos que no alcanzan el bocado. El patillo es muy bueno, es honesto desde la presentación con sus frijoles; ahora sí, aguados y está hecha con chile nopalero, guajillo y de árbol, aunque no son picosos, la salsa muy cremosa (sin que hayan añadido crema) y forma una buena capa en cada totopo y se siente en cada bocado, la acompañan con queso adobera y cebolla.

Otro gran platillo son los Huevos con chile $60; desde mi niñez, en algún paraje de viaje, que no veía tal platillo, y que probé con gusto. Algunos le llaman huevos en salsa. Es huevo cocinado en torta, vamos como si fuera una tortilla española, pero con solo huevo, al que dejan sumergido en salsa de chile, que no pica la verdad, y que cuando lo pides: abren la olla, cortan una porción y te la sirven con mucha salsa y frijol aguado. Me encantó y me trajo muchos recuerdos. A diferencia de la salsa de chilaquiles, que lleva los mismos ingredientes, se confecciona con todos cocidos en agua y no asados comal.

Su horario es de 9:00 am a las 5:00 pm de lunes a viernes, sábado y domingo cierran a las 2:00 pm.

TOMA NOTA

Carnes asadas Máximo y Tere

D. Calle 13 #94 Esq. Calle Armillita, Zona Industrial, Guadalajara.

T. 3336838383.

Comida: * * * * *

Lugar: * * * *

Ambiente: * * * *