Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Cuál es el mejor pan de muerto en CDMX y dónde comprarlo?

Estas son las mejores recomendaciones acerca de uno de los panes más icónicos de la gastronomía mexicana

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

No te puedes perder el pan de muerto de estas panaderías de la Ciudad de México. SUN / ARCHIVO

Desde hace algunas semanas, sale del centro de las panaderías de toda la República Mexicana un olor "anaranjado" que nos recuerda a una de las piezas de pan más queridas a nivel nacional. El pan de muerto es una de las delicias de la temporada más buscadas por los mexicanos.

A continuación te mostramos dónde puedes conseguir el mejor sabor dentro de la Ciudad de México de acuerdo con la revista GQ.

De acuerdo con la publicación, la Panadería Gala es uno de los mejores lugares para consumir este icónico pancito. Para ingresar a este logar debes tocar un timbre, esperar la apertura y recorrer un reducillo pasillo mientras los olores del lugar te van abrazando.

Su pan de muerto es basado en la receta tradicional y destaca por su esponjosidad y su ligereza. La ubicación de la panadería es Tonalá 143, en la colonia Roma. Además de esta versión tradicional, podrás disfrutar de una segunda opción rellena de mascarpone. 

Otras panaderías que debes tener en cuenta en la Ciudad de México para comprar pan de muerto son las siguientes:

  • Amado en Campos Elíseos 204, Polanco
  • Forte Bread & Coffee en Querétaro 116, Roma
  • Emmer Panadería en Campeche 280, colonia Condesa o Zacatecas 24, colonia Roma
  • Pancracia en Orizaba 203 esquina Chiapas, colonia Roma; Tatavasco 17, Sta. Catarina, Coyoacán o Pasaje las Águilas, Ampliación las Águilas.
  • Iddi’s Bakery en  Campeche 410, colonia Hipódromo Condesa
  • Rosetta en Colima 179, Col. Roma; Havre 73, Col. Juárez, Puebla 242, Col. Roma y Agustín Melgar 6, Col.Condesa.
  • Odette en Monte Libano 915, Lomas de Chapultepec y Plaza Popocatépetl 35, Condesa
  • Bakers en Miguel Ángel de Quevedo 50, Col. Chimalistac; Durango 342, Col. Roma Norte; Félix Cuevas 326, Colonia del Valle; Polanco 8, Polanco ; Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec y Xicoténcatl esquina Abasolo Coyoacán, Coyoacán.
  • Café Tormenta en Puebla 90, colonia Roma Norte.

