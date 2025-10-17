Desde hace algunas semanas, sale del centro de las panaderías de toda la República Mexicana un olor "anaranjado" que nos recuerda a una de las piezas de pan más queridas a nivel nacional. El pan de muerto es una de las delicias de la temporada más buscadas por los mexicanos.A continuación te mostramos dónde puedes conseguir el mejor sabor dentro de la Ciudad de México de acuerdo con la revista GQ.De acuerdo con la publicación, la Panadería Gala es uno de los mejores lugares para consumir este icónico pancito. Para ingresar a este logar debes tocar un timbre, esperar la apertura y recorrer un reducillo pasillo mientras los olores del lugar te van abrazando.Su pan de muerto es basado en la receta tradicional y destaca por su esponjosidad y su ligereza. La ubicación de la panadería es Tonalá 143, en la colonia Roma. Además de esta versión tradicional, podrás disfrutar de una segunda opción rellena de mascarpone. Otras panaderías que debes tener en cuenta en la Ciudad de México para comprar pan de muerto son las siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB