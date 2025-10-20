Con el constante aumento en el precio de los combustibles, ahorrar gasolina se ha convertido en una prioridad para muchos conductores. Sin embargo, más allá del tipo de vehículo o de la eficiencia del motor, los hábitos al volante influyen directamente en el consumo de combustible. Algunas prácticas cotidianas que parecen inofensivas pueden estar provocando un gasto mayor sin que muchos se den cuenta.

A continuación, te compartimos los errores más comunes al conducir que incrementan el consumo de gasolina, junto con algunas recomendaciones para evitarlos.

1.- Acelerar o frenar bruscamente

Uno de los principales factores que aumentan el gasto de combustible es la conducción agresiva. Acelerar de manera repentina o frenar sin anticipación exige más esfuerzo al motor y, por lo tanto, consume más gasolina. Mantener una velocidad constante y anticipar los movimientos del tráfico ayuda a reducir el consumo hasta en un 20%.

2.- No mantener la presión correcta en las llantas

Las llantas con baja presión generan más fricción con el pavimento, lo que obliga al motor a trabajar más. Según especialistas en mecánica automotriz, conducir con neumáticos desinflados puede aumentar el consumo de gasolina entre un 3% y un 5%. Revisar la presión al menos una vez por semana es una forma sencilla de ahorrar combustible y prolongar la vida útil de las llantas.

3.- Exceso de peso en el vehículo

Llevar objetos innecesarios en la cajuela o instalar accesorios pesados, como portaequipajes o defensas adicionales, también eleva el gasto. Cada 50 kilos extra pueden aumentar el consumo en un 2% aproximadamente. Mantener el vehículo ligero y sin carga innecesaria puede marcar una gran diferencia a largo plazo.

4.- Uso inadecuado del aire acondicionado

El aire acondicionado puede representar hasta un 20% adicional de consumo en trayectos urbanos. Utilizarlo constantemente, especialmente a temperaturas muy bajas, fuerza al motor y eleva el gasto. Se recomienda encenderlo solo cuando sea necesario y optar por ventilar el auto de forma natural en trayectos cortos o cuando el clima lo permita.

5.- Dejar el motor encendido cuando el vehículo está detenido

Dejar el coche encendido mientras se espera (por ejemplo, al recoger a alguien o en un estacionamiento) es un error común. En ese tiempo, el motor sigue quemando combustible sin avanzar. Si la espera será mayor a un minuto, lo más eficiente es apagar el motor.

6.- No realizar mantenimiento periódico

Los filtros sucios, el aceite viejo o las bujías en mal estado pueden afectar el rendimiento del motor y aumentar el consumo de gasolina hasta en un 10%. Cumplir con los servicios de mantenimiento recomendados por el fabricante asegura una combustión más eficiente y un mejor desempeño general.

7.- Conducir a altas velocidades

Aunque los vehículos modernos son capaces de alcanzar grandes velocidades, hacerlo constantemente provoca un mayor consumo. La velocidad ideal para optimizar el uso de combustible oscila entre 80 y 100 km/h. Superar ese rango hace que el motor trabaje más y gaste más gasolina.

8.- Ignorar el uso correcto de las marchas

Circular en una marcha incorrecta, especialmente en revoluciones muy altas, puede aumentar significativamente el consumo. Lo recomendable es cambiar de velocidad de forma progresiva, manteniendo el motor en un rango de revoluciones moderado.

La forma en que conducimos influye directamente en el gasto de gasolina y, por ende, en la economía personal. Adoptar hábitos de conducción más suaves, revisar el estado del vehículo y planificar los trayectos puede marcar la diferencia no solo en el consumo de combustible, sino también en el cuidado del medio ambiente y la durabilidad del automóvil.

