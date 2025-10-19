Cómo quitar grasa y manchas de la estufa

La cocina es uno de los espacios más relevantes del hogar, pero debido a su uso constante, también se convierte en uno de los que más se ensucian. Cocinar puede ser una actividad agradable y divertida, aunque la limpieza posterior, especialmente de la estufa, suele resultar tediosa y estresante.

Mantener la estufa limpia no solo mejora la apariencia general de la cocina, sino que también es fundamental por motivos de higiene, protegiendo tanto los alimentos como el hogar.

Por eso, a continuación te presentamos tres consejos prácticos para mantener tu estufa reluciente.

Cómo limpiar tu estufa

Según el blog de cocina Recetas Nestlé, los pasos para limpiar correctamente tu estufa son:

Paso 1: Espera a que la estufa se enfríe y cierra el suministro de gas. Retira las placas y parrillas para tener la superficie despejada y facilitar la limpieza.

Paso 2: Elimina los restos de comida y grasa visibles con una toalla de papel absorbente; esto será la primera capa de limpieza.

Paso 3: Retira los fogones y aplica un limpiador o quitamanchas sobre ellos y las zonas que suelen ensuciarse, como la tapa de la estufa. Coloca las placas en remojo en el fregadero y distribuye el limpiador con una esponja.

Paso 4: Con una esponja metálica frota suavemente para remover manchas más profundas; la fuerza dependerá de la suciedad acumulada.

Paso 5: Usa un paño húmedo para retirar los residuos y repite los pasos anteriores hasta eliminar por completo los restos de comida y manchas.

Paso 6: Sumerge una esponja en agua con jabón para trastes y limpia toda la superficie de la estufa. Luego pasa nuevamente un paño húmedo para retirar todo el jabón.

Paso 7: Frota las rejillas, placas y fogones remojados con esponja y jabón, y enjuágalos con agua tibia.

Paso 8: Seca todo con paños limpios o deja que se seque al aire. Una vez seco, coloca nuevamente las piezas y la estufa estará lista para usar.

