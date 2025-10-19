Cómo quitar grasa y manchas de la estufa

La cocina es uno de los espacios más relevantes del hogar, pero debido a su uso constante, también se convierte en uno de los que más se ensucian. Cocinar puede ser una actividad agradable y divertida, aunque la limpieza posterior, especialmente de la estufa, suele resultar tediosa y estresante.Mantener la estufa limpia no solo mejora la apariencia general de la cocina, sino que también es fundamental por motivos de higiene, protegiendo tanto los alimentos como el hogar.Por eso, a continuación te presentamos tres consejos prácticos para mantener tu estufa reluciente.Según el blog de cocina Recetas Nestlé, los pasos para limpiar correctamente tu estufa son:MF