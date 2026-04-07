Este 7 de abril se jugará el primero de dos encuentros entre Real Madrid y Bayern Múnich en los Cuartos de Final de la Champions League 2026 en el Estadio Bernabéu, en punto de las 13:00 horas.

Madrid y Múnich —ganadores del título un total combinado de 21 veces— todavía no se han enfrentado en una Final y, por desgracia, tampoco lo harán en esta edición. Los dos gigantes europeos se miden en rondas de eliminación directa por sexta vez en las últimas 14 temporadas, y ha sido una rivalidad desigual.

EN VIVO | Real Madrid vs Bayern Munich | Lo más destacado del partido de Ida de Cuartos de Final. EFE / ARCHIVOReal Madrid vs Bayern MunichReal Madrid vs Bayern Munich

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