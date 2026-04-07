Este martes 7 de abril vuelve la actividad en la Champions League con dos partidos de Ida correspondientes a Cuartos de Final. Los contendientes son Real Madrid, FC Bayern, Sporting CP y Arsenal .

Te diremos dónde y a qué hora ver los encuentros EN VIVO. ¡No te pierdas el camino hacia las Semifinales del torneo del balompié europeo!

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions este 7 de abril?

Real Madrid vs Bayern Munich

Hora: 13:00

Lugar: Estadio Bernabéu

Transmisión: HBO MAX, TNT, TNT Sports y EL INFORMADOR (cobertura especial EN VIVO)

Sporting CP vs Arsenal

Hora: 13:00

Lugar: Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO MAX

¿Qué esperar de estos cruces de la Champions League?

Es uno de los datos más improbables de la Liga de Campeones: Madrid y Múnich —ganadores del título un total combinado de 21 veces— todavía no se han enfrentado en una Final . Tampoco lo harán esta temporada, sin embargo, los dos gigantes europeos se miden en rondas de eliminación directa por sexta vez en las últimas 14 temporadas, y ha sido una rivalidad desigual.

Madrid, campeón récord en 15 ocasiones, ha ganado cuatro de cinco eliminatorias a doble partido contra El Bayern desde la temporada 2011-12: una vez en Cuartos de Final y tres veces en Semifinales, la más reciente en 2024.

Los alemanes quizás no tengan una mejor oportunidad de cortar esa mala racha, dado que el campeón alemán está invicto en 13 partidos en todas las competiciones. Se espera que el delantero Harry Kane esté disponible, pese a haberse perdido la victoria del sábado ante Friburgo en la Bundesliga por una leve molestia en el tobillo sufrida en un entrenamiento con la selección la semana pasada.

Madrid viene de una cómoda victoria en Octavos de Final ante Man City, pero más recientemente sufrió una derrota 2-1 en Mallorca el sábado que socavó sus aspiraciones al título de liga en España.

Por otra parte, en Sporting, Gyökeres marcó 97 goles en 102 partidos, incluidos 54 la temporada pasada, cuando superó en anotaciones a figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Mohamed Salah . Un ascenso notable, entonces, para alguien que antes apenas había jugado un partido en una liga de primera categoría.

Desde que se incorporó a Arsenal por 85 millones de dólares, los goles no han sido tan fáciles de conseguir (suma 16 en 42 partidos en todas las competiciones), pero sigue siendo la primera opción del entrenador Mikel Arteta, quien valora su capacidad para liderar la línea de ataque.

Con información de AP.

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