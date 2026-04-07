El verdadero motivo por el que México es una superpotencia del tiro con arco

México promete deslumbrar en la categoría de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El talento mexicano en el deporte es indiscutible; prueba de ello son Andrea Becerra y Sebastián García, quienes fueron medallistas de bronce en el último Mundial en 2025.

Además del destacado desempeño de ambos, Maya Becerra se posiciona en el primer lugar del ranking individual del World Archery femenino; asimismo, es la vigente campeona del mundo tanto individual como por equipo femeniles.

Su inmenso talento hace preguntarse a muchos: ¿cuál es el secreto detrás de que México sea superpotencia del tiro con arco? Aquí te contamos cuál es el verdadero motivo.

¿Por qué México tiene éxito en tiro con arco compuesto?

Fue en entrevista con Olympics.com donde ambos arqueros revelaron qué hay detrás del notable éxito de México en esta disciplina. Ambos coincidieron en que no se trata de una fórmula mágica, sino de un arduo trabajo de años de esfuerzo y dedicación.

Andrea Becerra declaró que su amor por el deporte ha sido clave para esforzarse todos los días. "Estoy súper agradecida con todos los que han aportado para este proceso. Y, pues sí, sigo así como que entre las nubes". “No me la creo”, declaró Becerra en entrevista.

El trabajo en equipo es clave para el éxito

Por otro lado, Santiago García mencionó que el trabajo en equipo es clave para llegar lo más lejos posible en este sueño de alcanzar el éxito en el tiro con arco.

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“Andrea y yo nos conocemos desde que teníamos ocho años y hemos construido una relación de amistad y compañerismo muy grande alrededor de todo esto”.

García destacó cómo Andrea le ayuda cuando no está en sus mejores momentos cuando trabajan en conjunto.

“Yo sé que no estoy yo solo; que hay alguien más conmigo; y la confianza que nos tenemos el uno al otro es lo que nos ayuda tanto”.

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