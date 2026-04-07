El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac prometía ser histórico, pero críticas internas sobre su falta de ritmo amenazan su estabilidad. Entender esta tensión es clave para anticipar si el mexicano conservará su asiento o enfrentará un declive definitivo.

¿Un piloto "oxidado" en la máxima categoría?

La controversia estalló de forma inesperada cuando Mario Andretti, leyenda del automovilismo mundial y actual directivo de la nueva escudería, evaluó públicamente el desempeño de sus pilotos tras las primeras carreras de la exigente temporada 2026.

En una entrevista reciente para un reconocido podcast, el directivo estadounidense señaló sin tapujos que tanto Checo Pérez como su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, lucen "un poco oxidados" tras haber estado fuera de la parrilla titular durante todo el año 2025.

Esta contundente declaración sacudió por completo el paddock previo a las actividades del Gran Premio de Japón, pues cuestiona directamente la capacidad de adaptación del tapatío al nuevo monoplaza MAC-26 y genera dudas sobre su preparación física y mental en su esperado regreso a las pistas.

ELINFORMADOR/ARCHIVO

La respuesta de Sergio Pérez ante las críticas de su equipo

Lejos de guardar silencio o evadir la controversia, el experimentado ex piloto de Red Bull Racing defendió su arduo trabajo y aseguró con firmeza que está rindiendo a un nivel muy alto, a pesar de las evidentes limitaciones técnicas que presenta su actual vehículo.

El piloto mexicano explicó detalladamente que los constantes problemas de fiabilidad, tales como las fallas recurrentes en la bomba de combustible y la notable falta de carga aerodinámica en la parte trasera, han condicionado fuertemente sus resultados recientes en los circuitos asiáticos.

"Regresé y de inmediato estuve en ritmo; los fines de semana no han sido sencillos por los daños en el auto y los distintos escenarios que enfrentamos", sentenció el tapatío ante los medios internacionales, dejando claro que la falta de velocidad no es un problema de pilotaje.

El futuro de Checo en la escudería Cadillac

ARCHIVO/INFORMADOR

Para revertir esta incómoda situación mediática y silenciar las dudas de los críticos, tanto el equipo de ingenieros como el propio piloto deben enfocarse rigurosamente en los siguientes puntos durante las próximas semanas de intensa competencia:

La escudería prometió un paquete de mejoras aerodinámicas para el Gran Premio de Miami que será absolutamente vital. Resolver los problemas de la unidad de potencia es prioridad máxima; consistencia en pista: Pérez necesita sumar sus primeros puntos para consolidar su liderazgo interno.

El tiempo de reacción y la cadencia de trabajo en la fábrica definirán si esta alerta mediática se convierte en una simple anécdota de adaptación de pretemporada o en una crisis profunda que ponga en riesgo el ambicioso proyecto americano a mediano plazo.

Con información de Drive to Wynn Podcas

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Esta noticia fue redactada con apoyo de la IA, supervisada y adaptada por un editor calificado



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