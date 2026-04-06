Dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de la Champions League 2026

La emoción de la Champions League 2026 está en su punto máximo con la llegada de los Cuartos de Final. Los aficionados al fútbol en México ya se preparan para no perderse ni un solo detalle de esta fase decisiva, donde los mejores equipos de Europa se enfrentarán en busca de un lugar en las semifinales .

Si te preguntas dónde podrás seguir en vivo estos apasionantes encuentros, aquí te lo detallamos.

Los Cuartos de Final de la Champions League 2026 se disputarán en dos semanas llenas de acción. Los partidos de ida están programados para el 7 y 8 de abril de 2026 , mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 14 y 25 de abril de 2026. Es importante marcar estas fechas en tu calendario para que no te pierdas ningún momento clave.

Para los seguidores en México, la transmisión de la Champions League 2026 estará disponible a través de HBO Max y TNT Sports . Estas plataformas son las encargadas de llevar la cobertura completa de la competición, asegurando que los aficionados puedan disfrutar de todos los partidos en vivo y con la mejor calidad.

Ya sea que prefieras la comodidad de tu hogar o estés en movimiento, podrás acceder a la acción a través de estos servicios.

Los equipos que han logrado su clasificación a esta instancia son verdaderos gigantes del fútbol europeo. Entre ellos se encuentran el PSG, Liverpool, Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting CP y Arsenal . Cada uno de ellos ha demostrado su valía en las fases previas y ahora buscarán dar un paso más hacia la gloria.

Las llaves de los Cuartos de Final prometen duelos espectaculares

Partidos del 7 de abril:

Real Madrid vs Bayern

Sporting Lisboa vs Arsenal

Partidos del 8 de abril:

Barcelona vs Atlético de Madrid

PSG vs Liverpool

Estos emparejamientos garantizan emociones fuertes y momentos inolvidables .

Camino rumbo a Budapest

No olvides que la gran final de la Champions League 2026 está programada para el 30 de mayo de 2026 y se jugará en el Puskás Arena en Budapest, Hungría. Pero antes de llegar a ese punto, los Cuartos de Final son una parada obligatoria y llena de adrenalina.

Asegúrate de tener tu suscripción a HBO Max o TNT Sports lista para vivir cada instante de esta fase crucial.

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