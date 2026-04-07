Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Bayern por los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich se enfrentan este martes en el inicio de los cuartos de final de la Champions League 2026 en una nueva edición del "Clásico de Europa".

Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado 28 veces en la Liga de Campeones y en la Copa de Europa, su torneo antecesor, con un saldo muy parejo: 13 victorias para los Merengues, 11 para los Bávaros, y 4 empates.

Durante décadas el Bayern fue la "bestia negra" del Madrid, a quien le resultaba imposible ganar en Múnich, una maldición que se rompió con aquél recordado 4-0 en el año 2014 donde Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos anotaron sendos dobletes. Hoy se escribe un nuevo capítulo de esta rivalidad.

La delantera, el "problema" de Arbeloa

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló sobre la posible ruptura del equilibrio de su equipo que puede generar la entrada de Kylian Mbappé en el once inicial y dijo que es una suerte contar con el atacante francés que “sabe perfectamente” lo que es y representa el club blanco.

“Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos”, señaló.

Arbeloa se refirió a las palabras de Vinícius, que en rueda de prensa declaró que siente una conexión especial con su entrenador: “En un club como este hay que entender al jugador. Tener una buena conexión con los jugadores facilita para que saquen su talento”.

Asimismo, señaló que no piensa “en no ganar la eliminatoria” e indicó que aunque entiende que hay que analizar el escenario, para el Real Madrid solo hay uno que no es otro que ganar al Bayern.

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ofrece una rueda de prensa en la víspera del encuentro. EFE/ J. Martín

Kompany: El partido más complicado

El entrenador belga del Bayern, Vincent Kompany, reconoció que el cruce contra el Real Madrid “es quizá el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición”, en la rueda de prensa previa al juego.

“Cuando hablamos del Real Madrid en general, nos tenemos que preparar para jugar contra su mejor versión. Es uno de los mejores equipos de Europa, este es quizá el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición”, apuntó sobre el encuentro, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

El técnico no entró a valorar la compatibilidad entre Mbappé y Vinicius: “Eso no me compete a mí. Los dos son increíbles, el resto depende del Real Madrid. Estos partidos son los que marcan la diferencia, no se me puede pedir que dé una solución para los problemas del Madrid”.

Kompany reconoció que espera un encuentro diferente: “Este partido va a estar influido por la táctica, pero también por los detalles. Lo que quiero es ganar, quiero que el equipo muestre de lo que es capaz y no tenga miedo”.

“Creo que la mentalidad es seguir adelante y hacerlo lo mejor posible para ganar a los mejores. Tenemos que ver qué aprendimos el año pasado. Teníamos bastantes jugadores lesionados. Si analizamos a los jugadores hoy, diría que estamos en una buena posición. Tenemos que creer en ello y hacer todo lo que esté en nuestra mano”, ahondó.

El equipo bávaro se entrenó la mañana de ayer en su ciudad deportiva, en Múnich, antes de viajar a Madrid.

¿Dónde y cuándo ver Real Madrid vs. Bayern Múnich?

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Canal: HBO Max

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Bayern Múnich

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham o Pitarch, Tchouaméni, Güler; Mbappé y Vinícius.

Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stasinic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Kane.

Con información de EFE

