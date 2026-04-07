Este 7 de abril, dos clubes de la Liga MX, las Águilas del América y la Máquina del Cruz Azul, se presentarán como visitantes en el primero de dos duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions).

Te diremos dónde y a qué hora ver EN VIVO estos enfrentamientos contra los equipos de la Major League Soccer (MLS) Nashville SC y Los Angeles FC, respectivamente.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de HOY de la Concachampions?

Nashville SC vs América

Hora: 18:00

Lugar: Geodis Park

Transmisión: FOX ONE y FOX

Los Angeles FC vs Cruz Azul

Hora: 20:00

Lugar: Banc of California Stadium

Transmisión: FOX ONE y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llegan los equipos al primero de dos encuentros en Cuartos de Final de la Concachampions?

Cruz Azul llega a esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf con la intención de convertirse en el máximo ganador del torneo .

La Máquina acumula siete títulos (al igual que el América) dentro de la competencia, pero antes de pensar en el octavo deben de superar los Cuartos de Final, donde estarán chocando ante Los Angeles FC.

"Cruz Azul, sea la competencia que sea la responsabilidad es máxima, es a tope. Hoy la perspectiva de hacernos camino hasta la final es con el objetivo de ser el máximo campeón de la competencia", afirmó Nicolás Larcamón.

Esta misión no luce fácil para el equipo de la Noria, pues el propio estratega reconoció que el torneo se ha vuelto más complicado con el paso del tiempo. Larcamón enfatizó que esto se debe al constante progreso e inversión de los clubes de la MLS .

"Sí, desde hace tiempo que es difícil, tuve la oportunidad de ser campeón en ese estadio (del LAFC). Nosotros venimos de eliminar a Monterrey que, tranquilamente, tenía ese mote de ser un candidato al título. Ese torneo se ha vuelto muy competitivo y claramente tiene que ver con la evolución de los equipos de la MLS", analizó el argentino.

Por su parte, la historia del América tiene un antes y un después desde la llegada de André Jardine al banquillo, con el tricampeonato de la Liga MX como el gran logro en su gestión; sin embargo, existe una deuda pendiente y un sueño por cumplir, y es ganar la Copa de Campeones de la Concacaf .

El dominio americanista en el futbol mexicano ha sido tan grande como los fracasos que cosechó a nivel internacional, entre Champions Cup y Leagues Cup.

Este último torneo no lo ha ganado, y en Concachampions, aunque comparte el título de máximo ganador junto al Cruz Azul, no levanta el trofeo desde hace 10 años.

El director técnico brasileño no escapa a la responsabilidad y el deseo de cortar la sequía.

Con información de SUN.

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