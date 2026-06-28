El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 trajo un trago amargo para Sergio "Checo" Pérez. El piloto mexicano abandonó la carrera este domingo 28 de junio por una falla en su Cadillac , un golpe duro que enciende las alarmas sobre la fiabilidad del monoplaza.

La pesadilla ocurrió en la quinta vuelta sobre el veloz trazado del Red Bull Ring. El monoplaza del mexicano perdió potencia de forma repentina, obligando al tapatío a orillar su vehículo y registrar su segundo retiro (DNF) de la temporada 2026.

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Crisis en el garaje de Cadillac

El desastre fue total para la escudería estadounidense durante este fin de semana. Valtteri Bottas, compañero del mexicano, tampoco logró revertir la mala racha del equipo y quedó fuera de la zona de puntos tras lidiar con problemas de ritmo durante toda la jornada dominical .

Con este resultado adverso, Cadillac mantiene su casillero en ceros absolutos . La escudería no suma unidades en lo que va de la agenda de la F1, una situación que genera presión sobre los ingenieros para encontrar soluciones urgentes antes de la próxima cita del calendario mundial.

Russell brilla en el Red Bull Ring

Como telón de fondo a la tragedia del equipo americano, George Russell brilló con luz propia bajo el cielo austriaco. El piloto británico de Mercedes aprovechó las condiciones de la pista para llevarse una victoria contundente y dominar las acciones en la casa de Red Bull .

La carrera tuvo momentos de alta tensión en la punta, pero el ritmo del auto alemán fue inalcanzable para sus rivales. Russell gestionó sus neumáticos con gran maestría para cruzar la meta en la primera posición, desatando la euforia en el muro de boxes de su equipo.

Estado actual del campeonato

Tras la bandera a cuadros en territorio austriaco, la clasificación mundial refleja cambios importantes en la lucha por el título. A continuación, los resultados destacados del fin de semana tanto para los pilotos como para los constructores:

Campeonato de Pilotos:

(1) Kimi Antonelli / Mercedes / 171 puntos

(2) George Russell / Mercedes / 131 puntos

(3) Lewis Hamilton / Ferrari / 125 puntos

(4) Oscar Piastri / McLaren / 80 puntos

(5) Lando Norris / McLaren / 79 puntos

(19) Sergio Pérez / Cadillac / 0 puntos

(21) Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos

Campeonato de Constructores:

(1) Mercedes / 302 puntos

(2) Ferrari / 204 puntos

(3) McLaren / 159 puntos

(4) Red Bull / 115 puntos

(5) Alpine / 57 puntos

(11) Cadillac / 0 puntos

El próximo desafío será crucial para definir el rumbo de la temporada. Mientras Mercedes celebra, Cadillac deberá trabajar a marchas forzadas para entregar un auto competitivo a sus pilotos .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF