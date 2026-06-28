Mundial levanta la economía del pequeño comercio en Ciudad de México

En la Ciudad de México, los beneficios de albergar algunos de los partidos del Mundial de Futbol 2026 no solo son para la FIFA, los hoteles de lujo y las aerolíneas, pues estos también han alcanzado a los pequeños negocios.

La llegada de miles de aficionados a la capital del país ha impulsado las ventas en estos comercios, por lo que la fiesta futbolística ha representado un respiro económico.

De acuerdo con las estimaciones de las agrupaciones del sector tradicional, se espera una derrama económica general que superará los 60 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 10 mil millones fluirán de manera directa hacia las tienditas de barrio, vendedores ambulantes y puestos de botanas.

A diferencia de las cadenas modernas de supermercados, el canal tradicional e informal está experimentando un incremento en sus ventas por unidad de entre el 10% y el 15%, superando con creces el impacto de festividades como la Navidad gracias a que millones de familias se reúnen en casa a ver los partidos liberados en televisión abierta.

"Viene mucho extranjero, más que nada estadounidense y japoneses (…) A comparación de días normales en los que no hay nada, sí se ha triplicado (la venta) gracias a los partidos" afirmó a EFE Leonardo, trabajador de un comercio que vende playeras y otros productos en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Durante el Mundial en México, el producto estrella del pequeño comercio ha sido, sin sorpresa, la camiseta de la selección nacional; sin embargo, el verdadero motor de las ventas locales no es la indumentaria oficial, sino la icónica playera verde en su versión pirata.

"Con respecto al Mundial, los que van en caballo de hacienda son los de los souvenirs (recuerdos)", declaró a EFE el Director de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, al explicar el auge de los vendedores ambulantes que ofrecen playeras, gorras y banderas piratas de origen chino, cuyos productos llegan a registrar márgenes de utilidad situados entre el 80% y el 90% por cada pieza vendida.

Este dinámico fenómeno comercial realza el peso de la economía informal en el país, un gigantesco engranaje social que actualmente da ocupación a cerca de 25 millones de mexicanos y que genera el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional ante la complacencia de las distintas autoridades locales.

A pesar de las cifras favorables, comerciantes establecidos en el Centro Histórico de la Ciudad de México afirmaron haber tenido un arranque de Mundial por debajo de sus expectativas debido a los cortes y las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y criticaron a su vez la 'limpieza' de puestos de venta informales que el Gobierno de la Ciudad de México realizó previo al Mundial.

"Esperemos que México vuelva a ganar para que puedan subir un poquito más las ventas" afirmó Daniel, vendedor de una tienda de diferentes productos, que afirmó que están facturando cerca de 10 mil pesos al día, lo cual supone un aumento del 50% en su facturación diaria.

Pese a que las ganancias están siendo insuficientes para algunos sectores del ambulantaje mexicano, los comerciantes coinciden en que, si la selección de México sigue avanzando rondas en el Mundial, el flujo irá aumentando con cada victoria.

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MB

