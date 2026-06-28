Primera victoria de Ai Ogura en MotoGP

Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) logró su primera victoria en MotoGP en un emocionante Gran Premio de los Países Bajos. Raúl Fernández terminó segundo, permitiendo que SuperFile Trackhouse celebrara un histórico doblete 1-2 en Assen, mientras que el tercer puesto de Jorge Martín (Aprilia Racing) permitió al piloto '89' situarse en lo más alto del Campeonato del Mundo. Todo ello después de que su compañero de equipo Marco Bezzecchi, que ha sido trasladado al hospital para someterse a más revisiones, sufriera un abandono prematuro tras una rápida caída en la curva 15.

El “poleman” Martinator no pudo conservar el liderato al llegar a la curva 1 después de la gran salida de Ogura desde la zona central de la primera fila, pero en la salida de la primera curva, Martín recuperó la primera posición del Gran Premio. Ogura y Fernández eran segundo y tercero, mientras que Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) rebasaba a Bezzecchi en la primera vuelta.

En la vuelta 2 se estaba librando una auténtica batalla, aunque Martín disfrutaba de algo de espacio libre al frente del Gran Premio. Era un duelo interno de Trackhouse por la segunda posición en la primera curva y, mientras ambos pilotos se peleaban, apareció Marc Márquez en la intensa lucha por el podio. El gran perjudicado fue Ogura: el piloto japonés cayó hasta la quinta plaza, por detrás de Fernández, Marc Márquez y Bezzecchi, antes de que llegara un enorme drama al final de la vuelta 2.

Bezzecchi, atravesando la rapidísima curva 15 de Ramshoek, perdió el tren delantero mientras rodaba detrás de Marc Márquez. No tuvo ninguna posibilidad de salvar la caída. El italiano se fue al suelo a gran velocidad y, aunque lo más importante era que 'Bez' estaba relativamente bien tras un accidente enorme, era el tercer domingo consecutivo en el que el líder del campeonato antes de la carrera se quedaba sin sumar puntos.

Un desastre para Bezzecchi y Aprilia.

Mientras tanto, Ogura superaba a Marc Márquez, nos preparábamos para el duelo entre Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) y Marc Márquez, con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) disfrutando de una posición privilegiada como espectador desde la sexta plaza. Una serie de ataques, seguidos de emocionantes rebases entre los futuros compañeros de fábrica de Ducati en 2027 fueron un espectáculo para la vista, pero la batalla permitió que el tercero, Ogura, escapara rápidamente y abriera una ventaja de tres segundos sobre el grupo. Además, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) se unieron a la pelea por la cuarta posición.

Acosta, que vigilaba de cerca al dúo del Ducati Lenovo, se fue largo de repente en la curva 1 y empezó a rodar más despacio. ¿Era un problema físico o un nuevo problema técnico? Pronto lo sabríamos, pero antes de eso 'Pecco' sufrió un problema técnico en su Desmosedici que obligó al italiano a entrar en el pit lane. Dos grandes nombres fuera de los seis primeros.

Más tarde llegó una pequeña dosis de drama para Ogura. En la curva 3, el dispositivo de altura trasera quedó claramente atascado en su posición y, después de haber marcado la vuelta rápida del Gran Premio para colocarse pegado a la rueda trasera de los dos primeros, Ogura volvió a perder terreno importante. Por suerte, consiguió liberar el dispositivo de altura y una vuelta después la batalla por la victoria se encendió en la Catedral.

Fernández atacó en la vuelta 17, en la chicane Geert Timmer, para relegar a Martín a la segunda posición, y después, en la frenada de la curva 1, Ogura siguió a su compañero y adelantó al piloto de la moto del '89'.

Esperando su momento, Ogura no decidió atacar a su compañero Fernández hasta la vuelta 20. En la curva 9, por el interior y de forma limpia, completó el adelantamiento. Y de inmediato comenzó a abrir hueco. La ventaja al inicio de la vuelta 22 era de 0,9 segundos, mientras Marc Márquez y Di Giannantonio se enfrentaban rueda a rueda en la chicane Geert Timmer.

En el primer intento, Di Giannantonio se lanzó por debajo de la moto del '93' en una maniobra que recordaba al duelo entre Marc Márquez y Valentino Rossi, en 2015. Ambos se fueron largos: Marc Márquez pasó por la grava y Di Giannantonio cruzó por la zona azul y recortó la chicane. Finalmente, el italiano recibió una penalización de “long lap” por no haber perdido suficiente tiempo al tomar el atajo.

Una vez completada la penalización, Diggia volvió a colocarse justo detrás de Marc Márquez, mientras el magnífico Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) ocupaba ahora la cuarta posición.

Un liderato que ahora pertenece a Martín tras su tercer puesto, mientras que Fernández, ganador del Sprint, llega segundo y consigue un doblete soñado de Trackhouse con un 1-2 en Assen. Qué fin de semana para el equipo estadounidense. Y, salvo el abandono de Bezzecchi el domingo, también fue un fin de semana en el que Aprilia demostró verdadera velocidad y autoridad.

Top 10

Diggia luchó con intensidad para cruzar la bandera a cuadros en cuarta posición, mientras que Alex Márquez realizó un esfuerzo heroico para terminar quinto. Después de su caída en Catalunya y su gran accidente del viernes aquí en Assen, fue una actuación increíble del '73'.

Marc Márquez terminó el Gran Premio en sexta posición, pero una penalización posterior a la carrera por exceder los límites de pista en la última vuelta hizo que el vigente Campeón del Mundo bajara una posición, por lo que Bastianini pasó a ocupar la sexta plaza. Para el '93', con Sachsenring como próxima cita, conseguir un sexto puesto en la Sprint y un séptimo en el Gran Premio, además de estar a 40 puntos del líder mientras rodaba en 'modo ahorro', no supone un mal fin de semana.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) sacó todo y más de la Yamaha este fin de semana en Assen. El francés consiguió un meritorio octavo puesto por delante de Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) y Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP). Luca Marini (Honda HRC Castrol) fue undécimo, Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) sumó algunos puntos con su duodécimo puesto, mientras que Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), Diogo Moreira (Pro Honda LCR) y el piloto invitado Augusto Fernández (Yamaha Factory Racing) cerraron la zona de puntos.

A continuación, el próximo MotoGP será en Alemania el 10 de julio.

Resultados oficiales

Pos # Piloto Equipo Tiempo / Diferencia Puntos 1 79 A. Ogura SuperFile Trackhouse MotoGP 40:21.905 25 2 25 R. Fernández SuperFile Trackhouse MotoGP +2.004 20 3 89 J. Martín Aprilia Racing +3.512 16 4 49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team +9.315 13 5 73 A. Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP +10.140 11 6 23 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 +10.388 10 7 93 M. Márquez Ducati Lenovo Team +10.288 9 8 20 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP +19.039 8

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