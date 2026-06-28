George Russell convirtió la pole position en victoria al imponerse este domingo en el Gran Premio de Austria , disputado en el Red Bull Ring de Spielberg, en una carrera definida por las estrategias de neumáticos, las detenciones en pits y una presión constante de Max Verstappen durante el último tercio de la competencia.

El piloto de Mercedes mantuvo el liderato desde la salida tras defender la primera posición en la arrancada, mientras detrás de él se desarrolló una lucha entre los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Kimi Antonelli aprovechó el intercambio para colocarse entre los protagonistas desde las primeras vueltas.

Los problemas para "Checo" Pérez

La carrera también comenzó con problemas para Cadillac. Valtteri Bottas reportó fuego en los frenos y regresó a los boxes para abandonar. Pocas vueltas después, en el giro cinco, Sergio "Checo" Pérez también ingresó a pits por fallas en su monoplaza, consumando un doble abandono para la escudería estadounidense .

X / @F1

La carrera desde el Red Bull Ring

La pelea por las primeras posiciones se intensificó en la vuelta 11, cuando Verstappen lanzó un ataque sobre Hamilton por el segundo lugar en la curva tres. El neerlandés bloqueó los frenos en el intento y el británico conservó la posición, aunque la disputa continuó durante varios giros .

Las estrategias comenzaron a modificar el orden cuando Hamilton entró a cambiar neumáticos en la vuelta 13. Verstappen heredó el segundo sitio y redujo la diferencia con Russell antes de realizar su propia detención en el giro 18. Mercedes respondió dos vueltas más tarde con la parada del líder, quien regresó a la pista sin comprometer sus posibilidades de triunfo.

La carrera tuvo otro momento clave en la vuelta 24, cuando el abandono de Carlos Sainz provocó un Virtual Safety Car . Antonelli aprovechó la neutralización para realizar su parada y mantenerse en la pelea por el podio .

En la segunda mitad de la prueba, Verstappen recuperó terreno al superar nuevamente a Hamilton y comenzó una persecución sobre los Mercedes. Antonelli también sostuvo un duelo con Leclerc y defendió su posición para mantenerse entre los tres primeros.

Las últimas vueltas presentaron una batalla a distancia. Verstappen redujo la diferencia con Russell hasta cinco segundos y Antonelli también descontó tiempo, aunque ninguno encontró la oportunidad para atacar al británico, quien administró su ventaja hasta recibir la bandera a cuadros .

Verstappen cruzó la meta en la segunda posición y Antonelli completó el podio, resultado que mantiene al italiano al frente del Campeonato de Pilotos con 171 puntos, aunque Russell recortó la diferencia y llegó a 131 unidades.

La carrera registró cuatro abandonos: Valtteri Bottas y Sergio Pérez, ambos de Cadillac; Carlos Sainz, de Williams; y Lance Stroll, de Aston Martin.

La Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará en el circuito de Silverstone, donde Russell buscará seguir descontando puntos en la lucha por el campeonato.

Resultados

1.- George Russell / Mercedes

2.- Max Verstappen / Red Bull

3.- Kimi Antonelli / Mercedes

4.- Oscar Piastri / McLaren

5.- Lewis Hamilton / Ferrari

6.- Isack Hadjar / Red Bull

7.- Lando Norris / McLaren

8.- Charles Leclerc / Ferrari

9.- Liam Lawson / RB

10.- Arvid Lindblad / RB

11.- Gabriel Bortoleto / Audi

12.- Nico Hulkenberg / Audi

13.- Pierre Gasly / Alpine

14.- Oliver Bearman / Haas

15.- Franco Colapinto / Alpine

16.- Esteban Ocon / Haas

17.- Alex Albon / Williams

18.- Fernando Alonso / Aston Martin

19.- Lance Stroll / Aston Martin

20.- Carlos Sainz / Williams

21.- Sergio Pérez / Cadillac

22.- Valtteri Bottas / Cadillac

Campeonato de pilotos

1.- Kimi Antonelli / Mercedes / 171 puntos

2.- George Russell / Mercedes / 131 puntos

3.- Lewis Hamilton / Ferrari / 125 puntos

4.- Oscar Piastri / McLaren / 80 puntos

5.- Lando Norris / McLaren / 79 puntos

6.- Charles Leclerc / Ferrari / 79 puntos

7.- Max Verstappen / Red Bull / 73 puntos

8.- Isack Hadjar / Red Bull / 42 puntos

9.- Pierre Gasly / Alpine / 41 puntos

10.- Liam Lawson / RB / 30 puntos

11.- Oliver Bearman / Haas / 18 puntos

12.- Franco Colapinto / Alpine / 16 puntos

13.- Arvid Lindblad / RB / 14 puntos

14.- Carlos Sainz / Williams / 6 puntos

15.- Alex Albon / Williams / 5 puntos

16.- Esteban Ocon / Haas / 3 puntos

17.- Gabriel Bortoleto / Audi / 2 puntos

18.- Fernando Alonso / Aston Martin / 1 punto

19.- Sergio Pérez / Cadillac / 0 punto

20.- Nico Hulkenberg / Audi / 0 puntos

21.- Valtteri Bottas / Cadillac / 0 puntos

22.- Lance Stroll / Aston Martin / 0 puntos

Campeonato de constructores

1.- Mercedes / 302 puntos

2.- Ferrari / 204 puntos

3.- McLaren / 159 puntos

4.- Red Bull / 115 puntos

5.- Alpine / 57 puntos

6.- RB / 44 puntos

7.- Haas / 21 puntos

8.- Williams / 11 puntos

9.- Audi / 2 puntos

10.- Aston Martin / 1 puntos

11.- Cadillac / 0 puntos

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