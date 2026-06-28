Mundial 2026: ¿Cuántos partidos faltan por jugarse en México tras la despedida de Guadalajara?

El desarrollo del Mundial 2026 avanza hacia sus fases de eliminación directa, lo que marca una transición en la agenda de los países anfitriones. En este contexto, el calendario de la FIFA marca que México entra en su etapa final como sede del torneo. Tras la conclusión de los encuentros programados en el Estadio Guadalajara, la atención se concentra ahora en las dos sedes restantes que albergarán los últimos tres compromisos del torneo en territorio nacional , según la información oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

La ciudad de Jalisco finalizó su participación como sede mundialista este fin de semana. El recinto deportivo de Zapopan albergó su último encuentro de la fase de grupos, cumpliendo con la cuota de partidos asignados desde el inicio de la organización del evento.

Tras el encuentro entre Uruguay y España, a través de sus canales oficiales, el organismo rector del futbol agradeció a la ciudad por la logística implementada y la recepción de las selecciones internacionales. Con este cierre, Guadalajara se convierte en la primera de las tres ciudades mexicanas en concluir sus responsabilidades operativas dentro de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: ¿Cuántos partidos faltan por jugarse en México? Fechas y sedes

Con la salida de Guadalajara del mapa de operaciones, la actividad deportiva en México se reduce a los estadios ubicados en Nuevo León y la capital del país, con el desarrollo de algunos de los encuentros de dieciseisavos y octavos de final.

El primero de los tres juegos restantes se llevará a cabo en el norte del país. El lunes 29 de junio de 2026, el Estadio Monterrey abrirá sus puertas para el Partido 75 del torneo. Este encuentro, programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), enfrentará a las selecciones nacionales de Países Bajos y Marruecos, marcando el inicio de la fase de eliminación directa en suelo mexicano.

Posteriormente, la actividad se trasladará al centro de la República. E l martes 30 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México será el escenario del Partido 79. A las 19:00 horas, la selección de México se medirá ante el combinado de Ecuador. El enfrentamiento entre México y Ecuador corresponde a la ronda de dieciseisavos de final.

¿Cuál será el último partido del Mundial 2026 que se jugará en México?

El último partido que se disputará en territorio mexicano está programado para el domingo 5 de julio de 2026. El Estadio Ciudad de México albergará el Partido 92 a las 18:00 horas. Este juego corresponde a la ronda de octavos de final y enfrentará al ganador del Partido 79 contra el vencedor del Partido 80, cerrando definitivamente la participación de México como país coanfitrión.

Existe la posibilidad matemática y deportiva de que la selección mexicana participe en este último encuentro en la capital. Si el equipo nacional logra una victoria frente a Ecuador el 30 de junio, aseguraría su presencia en el Partido 92. Esta situación mantendría a la escuadra local jugando ante su público antes de un eventual traslado a Estados Unidos o Canadá para las siguientes rondas.

A partir del 6 de julio de 2026, la totalidad de los partidos de cuartos de final, semifinales y la gran final del Mundial 2026 se desarrollarán exclusivamente en estadios de Estados Unidos y Canadá.

La conclusión de los juegos en México marcará el fin de una etapa organizativa que contempló un total de 13 partidos distribuidos en tres ciudades, consolidando la tercera ocasión en que el país participa como sede de una Copa del Mundo de la FIFA.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB