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Wimbledon: Djokovic y Sinner podrían encontrarse en Semifinales del torneo inglés

El debut de ambos tenistas ocurrirá el lunes 29 de junio, en el inicio de la Primera Ronda del torneo blanco

Por: EFE

Sinner es el actual defensor de Wimbledon, pero Djokovic ha sido dueño de la presea en nueve ocasiones. AP / ARCHIVO

Sinner es el actual defensor de Wimbledon, pero Djokovic ha sido dueño de la presea en nueve ocasiones. AP / ARCHIVO

Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic podrían encontrarse en Wimbledon 2026 en la fase de Semifinales. El italiano, número 1 del ranking ATP, es el actual campeón del torneo, por lo que el número 8 y ganador de 24 de Grand Slams (sí, 24, tras quedar eliminado del Roland Garros) tendría una amenaza latente esperándolo en el avance de los juegos y las fases.

Tanto el italiano como el serbio, que ha ganado el torneo en siete ocasiones y que se verá las caras con Yibing Wu en primera ronda, se entrenaron juntos el pasado jueves en la pista 1, en una sesión que duró poco más de 45 minutos y transcurrió sin ningún contratiempo.

El italiano tendría cruces asequibles en segunda y tercera ronda ante el portugués Nuno Borges y el peruano Ignacio Buse, respectivamente, para luego enfrentarse al joven español Rafa Jódar en Octavos, al noruego Casper Ruud en Cuartos y a Novak Djokovic en Semifinales.

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En el caso del serbio, que busca su vigésimo quinto grande, se cruzaría en Segunda Ronda con el griego Stefanos Tsisipas y con el francés Arthur Rinderknech en Tercera Ronda, antes de verse las caras en Octavos con el brasileño Joao Fonseca, su verdugo en Roland Garros, y en Cuartos con el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Otros enfrentamientos en Wimbledon

Por el otro lado del cuadro, el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y campeón de Roland Garros, arrancará frente al belga Alexander Blockx para posteriormente verse las caras con el francés Valentin Royer y el italiano Mateo Arnaldi en Segunda y Tercera Ronda, respectivamente.

En Octavos, si se cumplen los pronósticos, se enfrentaría al argentino Francisco Cerúndolo, campeón de Queen's, en Cuartos al estadoounidense Taylor Fritz, que derrotó al alemán en Berlin hace seis días; y en Semifinales al estadounidense Ben Shelton.

El torneo arranca el lunes 29 de junio y tendrá una duración de dos semanas hasta que se dispute la final el 12 de julio.

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