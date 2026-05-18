Aquí en Guadalajara, el calor no perdona a nadie durante esta intensa temporada primaveral y veraniega. Según los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas seguirán castigando a todo Jalisco, convirtiendo nuestras habitaciones en auténticos hornos donde el aire parece estancarse por completo.

¿Qué podemos hacer cuando el sol aprieta y no tenemos un costoso aire acondicionado a la mano? La respuesta está en optimizar nuestros electrodomésticos básicos con un poco de ingenio. Hoy te enseñamos cómo cualquier persona puede enfriar su hogar de forma rápida, económica y con una gran sonrisa.

El poder del hielo: tu nuevo mejor amigo contra el bochorno

El truco más popular, alegre y efectivo consiste en colocar un recipiente metálico lleno de hielo y sal gruesa justo delante de las aspas de tu aparato . ¡Es una verdadera maravilla que cambiará tus tardes de descanso para siempre y te mantendrá súper fresco!

A medida que el hielo se derrite lentamente, el ventilador recoge el frío intenso que emana del metal y lo distribuye por toda la habitación con gran potencia. Esto crea una brisa helada deliciosa que te hará olvidar rápidamente que estamos en pleno pico de calor extremo.

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Este método casero imita a la perfección el funcionamiento de un sistema de enfriamiento tradicional, pero costando apenas unos cuantos pesos en la tienda de la esquina. ¡Tu bolsillo te lo agradecerá enormemente mientras disfrutas de tu serie favorita bien fresco y sin gastar energía eléctrica adicional!

Aprovecha el efecto Venturi en las ventanas de tu hogar

La termodinámica nos regala un principio fascinante y súper útil llamado efecto Venturi, ideal para ventilar espacios cerrados. Para aplicarlo en tu cuarto, simplemente coloca tu ventilador mirando hacia afuera de la ventana, a unos 15 centímetros de distancia del marco principal .

Aunque suene un poco contradictorio al principio, esta posición estratégica expulsa el aire caliente acumulado en la habitación y crea una diferencia de presión inmediata. Esto succiona aire mucho más fresco del exterior hacia adentro. ¡Es pura magia científica trabajando a tu favor para darte confort!

Para que esta técnica funcione de maravilla y sientas el cambio al instante, asegúrate de abrir otra ventana en el lado opuesto de tu casa. Así lograrás una ventilación cruzada perfecta, constante y sumamente refrescante durante las noches más pesadas, garantizando un sueño profundo y reparador.

Tips rápidos para potenciar la frescura todos los días

En la redacción de EL INFORMADOR queremos que pases un verano increíble, lleno de alegría y sin sudar la gota gorda. Por eso, recopilamos esta lista de puntos clave para maximizar el rendimiento de tu equipo de ventilación sin complicaciones ni gastos ocultos:

• Limpia las aspas semanalmente; el polvo acumulado frena el motor y calienta el aire.

• Congela botellas de agua plásticas con sal y ponlas detrás del aparato para enfriar el flujo de succión.

• Coloca el ventilador a ras de suelo, recordando que el aire frío siempre desciende y el caliente sube.

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¡No dejes que el clima extremo arruine tu buen humor ni tu energía diaria! Aplica estos sencillos y divertidos consejos hoy mismo, y transforma tu hogar en un verdadero oasis de frescura para disfrutar al máximo con toda tu familia durante esta temporada de calor.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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