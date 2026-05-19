El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se enfrenta a una nueva jornada de condiciones climáticas extremas durante este martes 19 de mayo de 2026. Los tapatíos deberán salir de casa preparados para enfrentar un día donde el sol será el protagonista indiscutible , exigiendo medidas preventivas rigurosas para toda la población.

El pronóstico oficial para este martes

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región centro de Jalisco continuará bajo los efectos de una intensa y prolongada onda de calor . Esta compleja situación meteorológica explica detalladamente por qué el ambiente sumamente bochornoso y pesado se sentirá desde las primeras horas de la mañana en absolutamente toda la ciudad.

Las proyecciones climáticas indican claramente que el termómetro no dará ninguna tregua a los ciudadanos durante esta jornada. Se espera que la temperatura máxima alcance entre los 34°C y los 39°C en las zonas más urbanizadas y con menor densidad de árboles , mientras que la mínima registrada durante la madrugada y primeras horas del día apenas rondará los 18°C, dejando muy poco margen para refrescarse.

Además del calor verdaderamente sofocante que imperará, el viento jugará un papel crucial en la sensación térmica de hoy. Se pronostican rachas de viento continuas que podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que incrementa significativamente el riesgo de tolvaneras molestas en las zonas periféricas y en las avenidas principales de nuestra metrópoli tapatía.

¿Qué dicen los expertos locales?

Los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara coinciden plenamente en que la radiación solar alcanzará niveles extremos y peligrosos. El índice UV estará en su punto más crítico y dañino entre las 10:00 de la mañana y las 05:00 de la tarde, un horario donde la exposición directa al sol resulta sumamente perjudicial para la piel.

Esta prolongada y agobiante ola cálida no solo afecta de manera directa a la capital jalisciense, sino también a todos los municipios aledaños y destinos turísticos cercanos. Si tienes planeado viajar por carretera hacia el Lago de Chapala o la región Valles, toma en cuenta que las condiciones de cielo completamente despejado y alta radiación serán exactamente las mismas que en la ciudad.

Aunque algunos modelos meteorológicos internacionales sugerían un ligero cambio en el patrón atmosférico, la probabilidad de lluvia para este martes se mantiene prácticamente nula, rondando apenas un 0% al 5% . Los tapatíos tendrán que armarse de paciencia y esperar un poco más para que las anheladas precipitaciones primaverales lleguen finalmente a refrescar el ardiente asfalto y purificar el aire de la urbe.

Medidas urgentes y tips de prevención

Ante este escenario climático tan adverso y desafiante, Protección Civil de Jalisco ha emitido una serie de alertas preventivas urgentes para evitar emergencias médicas en la vía pública. El temido golpe de calor y la deshidratación severa son riesgos latentes que pueden afectar gravemente a cualquier persona, pero especialmente a niños menores de cinco años, adultos mayores y mascotas que permanecen en exteriores.

Para sobrellevar esta pesada jornada sin contratiempos, aplica rigurosamente estos tips rápidos y efectivos:

1) Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso aunque no sientas sed.

2) Utiliza bloqueador solar dermatológico con FPS 50+ y reaplícalo cada tres horas.

3) Viste ropa holgada, de colores claros y preferentemente de algodón.

4) Evita realizar actividades físicas intensas al aire libre durante el mediodía.

También resulta fundamental cuidar estrictamente la alimentación durante estos días de temperaturas récord en la región. Las autoridades sanitarias recomiendan consumir abundantes frutas y verduras frescas, evitando a toda costa comidas demasiado pesadas, grasosas o calientes que aumenten la temperatura corporal, así como reducir drásticamente la ingesta de bebidas alcohólicas o con exceso de azúcar, ya que favorecen la deshidratación rápida del organismo.

En cuanto a la movilidad urbana, si utilizas el transporte público o conduces tu vehículo particular, asegúrate de mantener siempre una ventilación adecuada y constante. Los automóviles estacionados bajo el rayo del sol pueden alcanzar temperaturas interiores superiores a los 50°C en cuestión de escasos minutos, convirtiéndose en auténticos hornos mortales que ponen en grave riesgo la vida si alguien, especialmente un niño o mascota, se queda adentro.

La esperada transición hacia la temporada de lluvias está cada vez más cerca de concretarse, pero mientras tanto, la prevención activa es nuestra mejor y única herramienta. Mantenerse bien informado a través de fuentes oficiales y medios de comunicación confiables permitirá que planifiques tu día sin mayores contratiempos, adaptando tu rutina laboral, deportiva o escolar a las duras exigencias de este clima tan retador.

Sigue puntualmente todas las actualizaciones del clima y las noticias más relevantes de nuestra querida ciudad en la plataforma digital de EL INFORMADOR. Nuestro equipo editorial estará monitoreando de cerca cualquier cambio repentino en las condiciones atmosféricas para que tú y tu familia estén siempre un paso adelante frente a los constantes caprichos del clima tapatío durante esta intensa temporada de estiaje.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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