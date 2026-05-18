El congelamiento de cuentas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha obligado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a aclarar que la medida se trata de un "bloqueo automático" y no de una investigación formal, lo que enciende el debate sobre qué tanto busca el gobierno proteger al mandatario sinaloense.

Sheinbaum rechaza investigación de la UIF contra Rocha Moya; “fue una medida automática”

Sheinbaum informó que el congelamiento de las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, se dio de manera preventiva y rechazó que la dependencia lo esté investigando .

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional este lunes, Sheinbaum Pardo explicó que "les pregunté y van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran (…) Ahí se va a explicar en el documento".

La Mandataria afirmó que este plantea que el bloqueo se dio de manera preventiva, "dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas; los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF".

Además, rechazó que exista una investigación de la UIF contra Rocha Moya, pues aseguró que "son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos" .

¿A quiénes congeló las cuentas la UIF?

La UIF bloqueó las cuentas de los 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusados por Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Fuentes directivas del sector bancario del país confirmaron a El Universal que desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la UIF a las instituciones financieras.

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Durante los últimos días, medios de comunicación estadounidenses y nacionales dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, así como a sus hijos, además del legislador morenista Enrique Inzunza y otros funcionarios mexicanos presuntamente ligados con narcotraficantes .

En México, el medio Emeequis dio a conocer este viernes que quedan congeladas las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como las del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos .

De acuerdo con el medio, la medida se toma con carácter preventivo ante las investigaciones de las que son objeto los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

"Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano", detalló Emeequis.

¿Quiénes son los acusados de Sinaloa por Estados Unidos?

El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros altos funcionarios de gobierno y de la policía del estado de Sinaloa, en una nueva acción en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Los acusados, además de Rocha Moya son: Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa y que ya se entregó; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa.

Así como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, también ya en Estados Unidos; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

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