La ley de Estados Unidos es clara respecto a los requisitos que una persona debe cumplir para obtener una visa y poder ingresar al país. Pero ¿Qué determina que se emita o no el documento? Estos son todos los detalles:

Solicitar una visa al gobierno de los Estados Unidos para ingresar al país en calidad de turista es un asunto complejo que requiere del aplicante una serie de requisitos que se deben cumplir. La posibilidad de que te nieguen el permiso es alta, pero aún se vuelve más difícil porque para las autoridades de aquel país existe una premisa: quieres quedarte y residir en esa nación y tu labor es convencerlos de que no es así para que puedas obtener el documento .

Durante una entrevista hecha en el "Gusgri podcast", el excónsul Brent Hanson, quien laboró en el Departamento de Estado desde 2016, mencionó que en la entrevista para obtener una visa, el postulante debe convencer al oficial de migración de los Estados Unidos que su deseo es entrar y salir de país después de un tiempo, sin tener el mínimo deseo de radicar en aquella nación . Todo eso en dos minutos, que es lo que una entrevista para la obtención de visa debe durar en promedio.

Las razones por las que una persona no califica para la visa

El fundamento está en la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, específicamente en el Artículo 214 (b) que ve a una persona como no calificada para obtener una visa porque tiene un futuro incierto, planes indefinidos en los Estados Unidos o finanzas no muy claras . Es decir, un rechazo conforme ese apartado legal significa que, en este momento, en su situación laboral, económica, social y demás, el funcionario consular no se convenció de que ha calificado para la visa de los Estados Unidos.

En otras palabras, para un oficial de uno de los consulados o Embajada de los Estados Unidos en México, toda solicitud de visa comienza con el postulado de que tu deseo es radicar en su país, por lo que para obtenerla, debes convencerlos de que no es así.

¿Qué debes demostrar para obtener la visa?

Los solicitantes de visas de visita deben demostrar que ellos califican bajo las cláusulas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ley supone que cada solicitante de visa es un solicitante que tiene la intención de inmigrar. Por lo tanto, los solicitantes de visa de visita deben superar esta suposición demostrando que:

El propósito del viaje es entrar a los Estados Unidos por negocios o placer; Piensan permanecer por un período específico y limitado; Tienen residencia fuera de los Estados Unidos, como también otras obligaciones vinculantes que aseguran su retorno al final de la visita.

Visas de negocio o turismo

Las personas que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios necesitan visas B1/B2, a menos que califiquen para el Programa de Exención de Visa. Todos los solicitantes de visa, incluso los niños y bebés, deben obtener su propia visa.

Es decir, las personas de negocios entran temporalmente a los Estados Unidos con visa B-1, mientras que aquellos que entran temporalmente por placer necesitan la visa B-2. Las personas que piensan viajar a los EU con un propósito diferente, tal como son los estudiantes, trabajadores temporales, miembros de tripulaciones, periodistas, etc., deben solicitar una visa diferente en la categoría apropiada.

