Celos en México: 4 de cada 10 hallan pruebas de infidelidad online

El Día del Amor y la Amistad está por llegar y, en este contexto, existen datos interesantes sobre la forma en que se llevan las relaciones de pareja en México, así como algunas prácticas de confianza en ellas. Aquí algunos datos curiosos al respecto:

De acuerdo a la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), a través de un estudio que realizó en el pasado, el 61.4% de los usuarios de internet aseguran que sus relaciones amorosas han sido beneficiadas por el uso de redes sociales o la mensajería instantánea.

Mientras que el 36.5% señaló que tuvo una relación sentimental o sexual con alguien que conoció mediante una red social , en donde 58.2% de los internautas prefieren utilizar la plataforma de mensajería WhatsApp para "romancear".

A esta herramienta le sigue la red social Facebook, con 53.6 por ciento; Instagram, con 41.8 por ciento; Messenger, con 26.6 por ciento; Twitter, con 17 por ciento; Snapchat, con 14.8 por ciento y Telegram, con 3.1 por ciento.

No obstante, con relación al uso de las redes sociales, no todo es estímulo para el amor, porque también son utilizadas por muchos como mantener relaciones extramaritales o fuera de la pareja. Es así que 7 de cada 10 internautas han declarado haber revisado el teléfono, tableta o computadora de sus parejas en algún momento .

Además, 4 de cada 10 han contado con elementos para "armar panchos", después de haber encontrado mensajes, fotografías, videos, notas de voz u otras evidencias de infidelidad de su pareja .

De aquellos que revisan el teléfono, solo 27.7% lo hizo con el consentimiento de su pareja; además, el momento preferido para los "espías digitales" es cuando la pareja está ocupada, duerme o cuando se está bañando .

Los resultados de la encuesta revelan que 2 de cada 10 internautas celosos, incluso, han creado cuentas falsas para acosar o espiar a su actual pareja .

El 82.8% de los usuarios revisan los perfiles de su expareja para saber qué está haciendo y 31.7% ha realizado publicaciones en redes sociales para que su expareja los vea y sienta celos.

Con información de NTX

