¿No dejas de comer todo el día? Podrías padecer esta enfermedad

La necesidad de comer todo el día, aunque sea sólo para “picotear” los alimentos, podrían revelar una enfermedad que debería atenderse con detenimiento.

Cansancio, mal humor, dolor de huesos o músculos, sangrado de encías al cepillarse los dientes y gases estomacales son algunos indicios de que se padece algún grado de desnutrición que puede ser generada por dietas no asesoradas, alertan especialistas.

Guadalupe Fonz Mas, médica adscrita al Servicio de Endocrinología del Hospital Juárez de México, destacó que "la mayoría de los casos presentan deficiencias de vitaminas y minerales, que ocasionan diferentes niveles de anemia, infecciones, debilitamiento y cambios hormonales".

La especialista en medicina bariátrica indicó que quienes reportan este nivel de carencia nutricional tampoco pueden dejar de picotear alimentos entre comidas o a lo largo del día .

¿Por qué se deja de comer?

Explicó que estar alimentado no significa estar bien nutrido , pues se pueden ingerir cantidades excesivas de alimentos, pero tener desnutrición a nivel de micronutrientes que requiere el cuerpo, "como las vitaminas A, B, C y ácido fólico, además de minerales como el hierro, yodo, calcio y zinc, que sirven para protegernos de enfermedades".

Para evitar la desnutrición recomendó seguir una dieta sana que incluya todos los grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, carnes magras, pan y el consumo mínimo de un litro de agua simple .

Indicó que es importante establecer horarios de comida, no dejar pasar más de cuatro horas, y tomar cinco alimentos al día: desayuno fuerte, comida y cena ligera, y dos colaciones.

También se debe evitar la ingesta de empanizados o capeados, grasas saturadas, harinas refinadas, azúcares y el consumo de alcohol.

Desintoxicación mensual

La doctora Fonz destacó la importancia de realizarse una desintoxicación mensual para reducir el exceso de toxinas e impurezas que se acumulan en el organismo por la ingesta de comidas o por el consumo de bebidas alcohólicas.

También deben realizarlo quienes tengan una vida sedentaria o sufren estrés, obesidad, diabetes e infecciones, consuman medicamentos que contengan hormonas como anticonceptivos, y las personas que hayan sido sometidas a alguna cirugía, ya sea menor o mayor.

La especialista aconsejó no consumir carnes rojas procesadas como las salchichas, así como tampoco frituras y dulces, durante este proceso de eliminación de toxinas, para no anular su eficacia .

Señaló que la desintoxicación solo deben realizarla mayores de edad , porque los menores tienen necesidad de grasas y carnes en pocas proporciones, para su adecuado desarrollo.

Esta eliminación de impurezas se puede realizar consumiendo jugos détox -verduras y frutas-, probióticos, cítricos, jengibre, agua simple y el ajo, entre otros, los cuales ayudarán a mejorar el funcionamiento tanto del intestino como del hígado.

Con información de EFE

