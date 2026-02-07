Conoce la ruta de la ropa económica en Guadalajara

Adquirir ropa barata en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es posible, sobre todo si se sabe dónde buscar. Por eso aquí te contamos esos lugares donde llevar una prenda a tu clóset no representa vaciar tus bolsillos:

Medrano

Medrano, o la zona de vestir, es una avenida cuyas calles están llenas de tiendas de ropa para toda clase de presupuesto. Desde trajes de baño hasta sacos y vestidos para fiestas de XV años, zapatos económicos y ropa casual, hasta la conocida "falluca", donde también venden videojuegos y consolas a precios más accesibles.

El Baratillo

El Baratillo es el tianguis más extenso de Guadalajara, que abarca cerca de 60 cuadras en un estrépito de comercio, comida y vida. La variedad de ropa que aquí existe no es común en ningún otro lugar de la ciudad: metros y metros de prendas para todos los gustos. Además de ropa, en el baratillo pueden encontrarse desde celulares, hasta animales en sus casi 10 mil puestos.

Polanco

Polanco es otro de los tianguis más populares de Guadalajara, localizado a unas cuadras de la estación Isla Raza de la Línea 1 del Tren Ligero. En Polanco es posible encontrar ropa económica, hasta ropa de marca, además de diversas delicias gastronómicas para acompañar el recorrido entre sus calles.

Tianguis de Mezquitán

El tianguis de Mezquitán, como su nombre lo indica, se pone todos los martes a las afueras de la estación de la línea 1 del Tren Ligero del mismo nombre. Es ropa de paca, ropa barata, en la que hay que escarbar para encontrar joyas ocultas , y aquí se encuentra de todo para todos los gustos.

Plazas Outlet

Si el presupuesto es más amplio, la opción son las Plazas Outlet que se localizan a las afueras de Guadalajara, sobre López Mateos, en Tlajomulco. En sus tiendas hay descuentos, rebajas y gangas que no se encuentran en otras plazas comerciales, por lo que este lugar es la opción indicada para aquellos que gustan de la ropa de marca, pero a precios muchos más accesibles.

Y, de forma general, los tianguis por toda la ciudad pueden representar excelenes propuestas para conseguir ropa a bajo precio, sobre todo en la zona de “pacas”, como el tianquis de Santa Tere, San Joaquín, entre otros.

Con información de Fausto Salcedo

