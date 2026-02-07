Lotería Nacional Sorteo Superior 2871: resultados del 6 de febrero

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2871, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.El número ganador del primer premio fue el 33524, cuya serie 1 fue puesta a la venta en León, Guanajuato, y la serie 2 en Tecpan de Galeana, Guerrero.Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 4, excepto aquellos con las terminaciones 3524, 524 y 24, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 7, excepto a los números con cifras finales 0737, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.El billete del Sorteo Superior 2871 fue ilustrado con la fotografía de una mujer campesina y la leyenda "Por el desarrollo sustentable del café en México".Nuestro país es uno de los principales productores de este cultivo, con calidad reconocida a nivel mundial. Además, el grano tiene una relevante importancia en los planos económico, social y cultural.Melate 4171Chispazo 11812 de las 21:00 horasTris Clásico 35537 de las 21:00 horas