Sábado, 07 de Febrero 2026

Lotería Nacional Sorteo Superior 2871: resultados del 6 de febrero

El número ganador se vendió en León, Guanajuato, y en Tecpan de Galeana, Guerrero

Por: G. Solano

En su billete del Sorteo Superior 2871, la Lotería Nacional reconoció la importancia del café y sus productores. X/lotenal

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2871, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El número ganador del primer premio fue el 33524, cuya serie 1 fue puesta a la venta en León, Guanajuato, y la serie 2 en Tecpan de Galeana, Guerrero.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 4, excepto aquellos con las terminaciones 3524, 524 y 24, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 7, excepto a los números con cifras finales 0737, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2871 fue ilustrado con la fotografía de una mujer campesina y la leyenda "Por el desarrollo sustentable del café en México".

Nuestro país es uno de los principales productores de este cultivo, con calidad reconocida a nivel mundial. Además, el grano tiene una relevante importancia en los planos económico, social y cultural.

Sorteo Superior 2863
Número Premio
33524 17 millones de pesos
30737 1 millón 440 mil pesos
20438 275 mil pesos
54514 275 mil pesos
24200 275 mil pesos
56746 275 mil pesos
01908 144 mil pesos
17382 144 mil pesos
37515 144 mil pesos
37210 144 mil pesos
58695 90 mil
47378 90 mil
50182 90 mil
41218 90 mil
03679 90 mil
04778 90 mil
21379 90 mil
34712 90 mil
28503 90 mil
30456 90 mil

Resultados de sorteos nocturnos del 6 de febrero

Melate 4171

  • Melate: 08, 10, 31, 35, 43, 45 Adicional: 32
  • Melate Revancha: 04, 05, 07, 14, 15, 55
  • Melate Revanchita: 09, 17, 21, 25, 28, 29

Chispazo 11812 de las 21:00 horas

  • 03, 04, 15, 13, 26

Tris Clásico 35537 de las 21:00 horas

  • 5, 1, 5, 8, 7

