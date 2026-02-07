Lotería Nacional Sorteo Superior 2871: resultados del 6 de febrero

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2871, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El número ganador del primer premio fue el 33524, cuya serie 1 fue puesta a la venta en León, Guanajuato, y la serie 2 en Tecpan de Galeana, Guerrero.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 4, excepto aquellos con las terminaciones 3524, 524 y 24, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 7, excepto a los números con cifras finales 0737, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2871 fue ilustrado con la fotografía de una mujer campesina y la leyenda "Por el desarrollo sustentable del café en México".

Nuestro país es uno de los principales productores de este cultivo, con calidad reconocida a nivel mundial. Además, el grano tiene una relevante importancia en los planos económico, social y cultural.

Sorteo Superior 2863 Número Premio 33524 17 millones de pesos 30737 1 millón 440 mil pesos 20438 275 mil pesos 54514 275 mil pesos 24200 275 mil pesos 56746 275 mil pesos 01908 144 mil pesos 17382 144 mil pesos 37515 144 mil pesos 37210 144 mil pesos 58695 90 mil 47378 90 mil 50182 90 mil 41218 90 mil 03679 90 mil 04778 90 mil 21379 90 mil 34712 90 mil 28503 90 mil 30456 90 mil

Resultados de sorteos nocturnos del 6 de febrero

Melate 4171

Melate: 08, 10, 31, 35, 43, 45 Adicional: 32

Melate Revancha: 04, 05, 07, 14, 15, 55

Melate Revanchita: 09, 17, 21, 25, 28, 29

Chispazo 11812 de las 21:00 horas

03, 04, 15, 13, 26

Tris Clásico 35537 de las 21:00 horas