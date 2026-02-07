Semana Santa 2026: ¿Cuándo son las vacaciones de la SEP?

Aunque aún falta algo de tiempo para las vacaciones de Semana Santa 2026, muchos ya se preguntan qué días abarcará el periodo de asueto. Aquí más detalles del calendario oficial de la SEP:

La Semana Santa es una fecha esperada, aunque no se trate de un periodo oficial de vacaciones para empleados y empleadas en México, si lo es para estudiantes y eso hace cuestionarse, año con año, en qué días cae para planear algunos días de descanso.

En algunas empresas, sí se dan algunos días de asueto con motivo de la Semana Santa, sobre todo viernes y sábado, para hacer un fin de semana largo. Además, existen comercios que sí paran actividades, como los bancos.

Días de vacaciones por Semana Santa

Según el calendario 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para educación básica en México, el periodo de vacaciones de Semana Santa y de Pascua en esta ocasión arranca en marzo y termina en abril, y abarca desde el día lunes 30 de marzo y hasta el viernes 10 de abril, es decir, 10 días hábiles . Los estudiantes regresan a clases el lunes 13 de abril.

Calendario escolar para marzo - abril 2026

13 de marzo Registro de calificaciones 16 de marzo Suspensión de labores docentes 27 de marzo Consejo técnico escolar sesión ordinaria 30 de marzo Inicio de vacaciones por Semana Santa 10 de abril Término de vacaciones por Semana Santa

El periodo vacacional incluye a 4.1 millones de niños de preescolar; 12.8 millones de primaria, y 6.3 millones de secundaria, en los 32 estados del país .

Con respecto a la Educación Media Superior, se trata de 5.5 millones de jóvenes, distribuidos en 21.1 mil escuelas públicas y privadas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el territorio nacional.

