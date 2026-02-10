Visa Americana: ¿Cuál es el consulado con mayor tiempo de espera para una cita?

Iniciar el trámite para obtener una visa estadounidense requiere planeación y paciencia, sobre todo por los tiempos de espera para conseguir una cita consular, que varían de forma considerable según la ciudad donde se realice el proceso. En México, este factor se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes buscan tramitar por primera vez la visa de turista o de negocios (B1/B2).

De acuerdo con datos recientes del Servicio Oficial de Citas para Visa, aunque la situación ha mostrado una mejora gradual tras los rezagos generados por la pandemia y la alta demanda acumulada, aún existen consulados con demoras que superan el año, lo que obliga a los solicitantes a anticiparse con meses —e incluso más de un año— para asegurar un espacio en el calendario consular.

Ciudad Juárez encabeza la lista de mayores demoras

Actualmente, el consulado de Ciudad Juárez es el que registra el mayor tiempo de espera en México, con un promedio de 15.5 meses para obtener una cita de entrevista en el trámite de visa por primera vez. Esta cifra lo coloca muy por encima del resto de las sedes consulares del país y refleja la fuerte presión de solicitudes que enfrenta esta oficina.

Le sigue el consulado de la Ciudad de México, donde el tiempo estimado ronda los 10 meses, mientras que otras ciudades del norte y sureste del país presentan demoras que van de los 8.5 a los 7 meses, como Mérida, Nuevo Laredo y Matamoros.

Las autoridades recuerdan que estos periodos son aproximados y pueden modificarse conforme cambia la demanda, por lo que recomiendan consultar de manera constante la plataforma oficial y agendar la cita lo antes posible.

Requisitos básicos para el trámite

Para iniciar el proceso, los solicitantes deben cumplir con requisitos generales establecidos por el Gobierno de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra contar con un pasaporte vigente, llenar correctamente el formulario DS-160, presentar una fotografía reciente con las especificaciones oficiales y realizar el pago de la tarifa de solicitud.

Además, se solicita documentación que respalde la situación económica y los vínculos con México, como comprobantes de empleo, ingresos, estudios o propiedades, con el fin de demostrar la intención de regresar al país tras el viaje.

Durante 2026, el costo estándar de la visa de no inmigrante B1/B2 se mantiene en 185 dólares, monto que no es reembolsable. A este se suma una tarifa federal de integridad de visa, cercana a los 250 dólares, que únicamente se cobra en caso de que la visa sea aprobada y expedida.

Etapas del proceso

El trámite para obtener la visa americana contempla varias fases: el llenado del DS-160, el pago de derechos, la programación de citas para datos biométricos y entrevista, la comparecencia ante el oficial consular y, finalmente, la emisión de la visa si la solicitud es autorizada.

Ante los largos tiempos de espera, especialistas recomiendan planificar con anticipación, elegir estratégicamente el consulado y mantenerse informado, ya que este factor puede ser determinante para concretar viajes de turismo o negocios hacia Estados Unidos.

