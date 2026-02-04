¿Cuál es el consulado con menor tiempo de espera para una cita?, según datos actualizados

Iniciar el trámite para obtener una visa estadounidense requiere hoy más planeación que nunca, aunque los tiempos de espera han disminuido gradualmente tras los retrasos acumulados durante la pandemia, la demanda continúa siendo alta en varios consulados de Estados Unidos en México. Para quienes planean comenzar su solicitud en los próximos meses, conocer qué oficina ofrece la cita más rápida puede marcar la diferencia.

Aunque la Embajada de Estados Unidos está implementando un proceso para acelerar los trámites de visado, aún no se ha logrado regularizar totalmente el sistema de citas para solicitar la visa por primera vez, y en ciertos consulados, los tiempos de espera siguen siendo largos.

No obstante, existe un consulado específico donde el tiempo de espera para obtener una cita para la visa de turista B1/B2 es significativamente menor en 2026, estos datos los compartimos de acuerdo a las actualizaciones de disponibilidad señaladas por la Embajada.

¿Qué consulado tramita más rápido la visa estadounidense durante 2026?

De acuerdo con datos actualizados del Servicio Oficial de Citas para Visa, los tiempos de espera para una entrevista consular de visa de turista B1/B2 varían considerablemente entre ciudades.

Actualmente, el consulado con el menor periodo de espera en México es Nogales, Sonora, donde el promedio es de 2.5 meses, seguido por Tijuana, con 3.5 meses, y Monterrey, con cuatro meses.

Para iniciar el proceso de solicitud de visa americana, el interesado debe contar con un pasaporte vigente, llenar correctamente el formulario DS-160, presentar una fotografía reciente con especificaciones oficiales y cubrir el pago de la tarifa de solicitud, además de reunir documentos que acrediten solvencia económica y vínculos con México.

Durante 2026, el costo base para la mayoría de las visas de no inmigrante, incluida la B1/B2, se mantiene en 185 dólares, monto que no es reembolsable en caso de negativa. A esta cantidad se suma una tarifa federal adicional, conocida como tarifa de integridad de visa, de aproximadamente 250 dólares , que solo se cobra cuando la visa es aprobada y emitida.

El costo adicional mencionado en la nota responde a la implementación de la 'Visa Integrity Fee', una medida derivada de legislaciones recientes (referenciada en propuestas como la H.R.

Paso a paso del proceso

El trámite se desarrolla en varias etapas: primero, el llenado en línea del formulario DS-160; posteriormente, el pago de la tarifa y la programación de las citas consulares. Generalmente se asignan dos: una para la toma de datos biométricos y otra para la entrevista con el oficial consular, donde se evalúa el motivo del viaje y la intención de regresar al país de origen.

Ante el panorama actual, la recomendación principal es anticiparse, revisar con frecuencia los tiempos de espera oficiales y elegir estratégicamente el consulado que permita avanzar con mayor rapidez en el proceso.

YC