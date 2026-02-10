Este martes, en el marco del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el papel histórico de esta institución en el país.

Este día, en la base aérea de Santa Lucía, que se ubica a las afueras de la Ciudad de México (CDMX), se conmemoró a las Fuerzas Armadas. En el evento, la Jefa del Ejecutivo subrayó que estas son fundamentales para mantener el deber patriótico de defender la soberanía nacional.

“El día de hoy, al rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad, que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad, esperanza donde hay dificultad y orgullo nacional a cada rincón del país” , enfatizó.

Señaló que la institución ayuda al pueblo mexicano en momentos de gran necesidad, como en terremotos, inundaciones y otras situaciones, brindando auxilio con sus aeronaves a heridos y ejecutando labores de rescate.

“No estamos solos, nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, por ello, les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México les agradecemos siempre”, dijo.

La Fuerza Aérea Mexicana surgió por decreto constitucional en el periodo del expresidente Venustiano Carranza en 1915 y desde entonces ha sido protagonista de acciones en favor del país. En este escenario, Sheinbaum destacó que la institución es cercana al sentir popular.

En la ceremonia, la Mandataria entregó 30 condecoraciones a personal y unidades de la Fuerza Aérea Mexicana: 3 por servicios distinguidos; una distinción militar; un reconocimiento de retiro; una mención honorífica al Escuadrón Aéreo 105; 5 menciones honoríficas; 8 distinciones de desempeño en el adiestramiento y 11 distinciones por disciplina.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, recordó que la Fuerza Aérea Mexicana ha estado presente en momentos históricos ayudando en la construcción del país. Por ello, reafirmó al pueblo de México que continuará contribuyendo con la sociedad y con el Gobierno para seguir fortaleciendo el país.

“El pueblo de México puede estar seguro de que las mujeres y hombres del aire seguirán contribuyendo con la sociedad y gobiernos en la enorme tarea de construir un México mejor”, destacó.

Trevilla Trejo resaltó que en los últimos años, se ha incorporado a la mujer en la aviación militar reconociendo sus destrezas y cualidades intelectuales, por ello, hay más de 600 mujeres pilotos y especialistas de Fuerza Aérea.

