La Secretaría de Salud (SSA) confirmó dos nuevas defunciones asociadas al brote de sarampión que afecta a México desde el año pasado, con lo que la cifra total de fallecimientos ascendió a 28. El reporte más reciente, difundido el lunes, señala además la detección de 20 nuevos casos probables en la última semana, para un acumulado de 8 mil 889 contagios confirmados.

De acuerdo con el informe epidemiológico, el grupo de edad más impactado continúa siendo el de niñas y niños de 1 a 4 años, con mil 327 casos, seguido por el sector de 5 a 9 años, con mil 88 contagios. No obstante, la mayor tasa de incidencia se registra en menores de un año, con 50.41 casos por cada 100 mil habitantes, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

En cuanto a la mortalidad, los dos decesos más recientes ocurrieron entre enero y febrero en Michoacán y Tlaxcala. La SSA reiteró que la mayoría de los casos graves se presentan en personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación.

La estrategia de prevención

Frente al repunte en entidades como Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el reforzamiento de la estrategia nacional de inmunización. “Recuerden que a diferencia del covid, hay vacuna, y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote (…) y al mismo tiempo en ciertas edades que puedan vacunarse”, declaró durante su conferencia matutina.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Salud activó jornadas intensivas de vacunación y amplió la instalación de módulos temporales en hospitales generales, centros de salud urbanos y rurales, así como en unidades médicas del IMSS, ISSSTE y sistemas estatales de salud. También se habilitaron puestos móviles en escuelas públicas, plazas comunitarias y brigadas casa por casa en municipios considerados de alta transmisión.

Vacunación gratuita

Las autoridades detallaron que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se encuentra disponible de manera gratuita en todo el país para menores de edad y personas rezagadas en su esquema . Asimismo, se implementaron cercos epidemiológicos en colonias y comunidades donde se han detectado brotes activos, con el objetivo de inmunizar rápidamente a la población susceptible.

Especialistas en salud pública han insistido en que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante vacunación oportuna. Por ello, hicieron un llamado a madres y padres de familia a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los centros de salud más cercanos.

