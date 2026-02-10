La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México diseñado para reconocer y apoyar económicamente a las mujeres de 60 a 64 años, un sector que históricamente ha enfrentado mayores desigualdades laborales y de ingreso. Este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar y busca fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias antes de que accedan a la pensión universal para personas adultas mayores.

El programa otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, el cual se entrega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de realizar un nuevo registro, lo que garantiza la continuidad del respaldo económico.

En este contexto, la Secretaría de Bienestar informó que el registro para la Pensión Mujeres Bienestar iniciará del 16 al 22 de febrero de 2026, periodo durante el cual las mujeres interesadas podrán incorporarse al programa.

Registro presencial y calendario por apellido

El trámite se realizará de forma presencial en los módulos de atención del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Para evitar concentraciones, el registro se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.

A, B, C: lunes 16 de febrero

D, E, F, G, H: martes 17

I, J, K, L, M: miércoles 18

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 19

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 20

Todas las letras: sábado 21 y domingo 22

Las autoridades señalaron que las mujeres que no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria mediante el portal gob.mx/bienestar, donde también se encuentra disponible el buscador de módulos por localidad.

Requisitos

Para completar el registro, las solicitantes deberán presentar:

Identificación oficial vigente

CURP con impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Número telefónico de contacto

Durante el proceso, las beneficiarias podrán designar a una persona auxiliar, quien estará facultada para realizar trámites posteriores en su nombre, siempre que cuente con la misma documentación.

Entrega de tarjetas

Finalmente, la Secretaría de Bienestar recordó que las mujeres que se registraron en diciembre de 2025 recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 10 y el 14 de febrero, con información sobre fecha, hora y lugar de entrega enviada por mensaje SMS o disponible mediante consulta de CURP en el sitio oficial.

YC