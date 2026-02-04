FIFA PASS: Así puedes agilizar tu cita de visa para asistir al Mundial 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, uno de los principales retos para miles de aficionados es obtener a tiempo la visa para ingresar a Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo junto con México y Canadá.

Ante los prolongados tiempos de espera para entrevistas consulares, la FIFA, en coordinación con autoridades estadounidenses, habilitó el Sistema de Citas Prioritarias de la FIFA (FIFA PASS), un mecanismo que permite adelantar la entrevista de visa a quienes ya cuenten con boletos oficiales.

Este sistema está dirigido exclusivamente a personas que compraron sus entradas directamente a la FIFA y que decidan inscribirse de manera voluntaria al programa. Su objetivo es facilitar que los aficionados puedan ser entrevistados antes del arranque del torneo; sin embargo, no garantiza la aprobación de la visa, ya que todos los solicitantes deben cumplir con los requisitos migratorios habituales.

Pasos para tramitar el FIFA PASS

Para acceder al Sistema de Citas Prioritarias, los interesados deben seguir una serie de pasos específicos:

Iniciar sesión en FIFA.com

El primer paso es ingresar a una cuenta oficial en FIFA.com y completar el formulario de suscripción al FIFA PASS. En caso de haber recibido el boleto mediante la función de transferencia, el usuario deberá crear una cuenta de venta de boletos, aceptar la transferencia y los términos correspondientes antes de continuar.

Realizar la solicitud de visa estadounidense

El trámite se lleva a cabo de forma regular. El solicitante debe seleccionar el país donde realizará el proceso, completar el formulario DS-160, cargar una fotografía reciente y pagar la tarifa de la visa.

Programar la cita para la entrevista consular

Al agendar la entrevista, el sistema preguntará si el solicitante cuenta con una entrada oficial de la FIFA. Es indispensable responder “sí” y asegurarse de que la información proporcionada coincida exactamente con la registrada en el FIFA PASS. De ser así, el sistema permitirá el acceso a una cita prioritaria, sujeta a disponibilidad.

Lo que sí y lo que no ofrece el FIFA PASS

Autoridades migratorias aclaran que el FIFA PASS no representa un trato preferencial en la evaluación del solicitante. La entrevista adelantada no implica aprobación automática, exención de requisitos ni eliminación de controles de seguridad.

Tampoco permite obtener visas a personas sujetas a restricciones migratorias vigentes ni exime del pago de fianzas a ciudadanos de países incluidos en programas piloto.

El programa tampoco autoriza realizar el trámite fuera del país de nacionalidad o residencia, salvo excepciones específicas ya contempladas por la autoridad consular.

El FIFA PASS puede extenderse a cónyuges e hijos menores del titular del boleto, siempre que acudan juntos a la entrevista.

Por otro lado, quienes ya tengan una cita programada solo podrán reprogramarla si esta está fijada después del 31 de mayo de 2026.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente que los datos personales coincidan en todos los registros y realizar el trámite con anticipación. En un contexto de alta demanda, el FIFA PASS se perfila como una herramienta clave para quienes buscan asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, siempre dentro del marco de la normativa migratoria vigente.

