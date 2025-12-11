El día de la Virgen de Guadalupe está por llegar y la peregrinación a su basílica se espera multitudinaria, como cada año. Ante eso, ¿Cómo operará el Metro de la Ciudad de México?

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la estación Basílica de la línea 6 permanecerá abierta este 11 y 12 de diciembre para facilitar la movilidad de peregrinos .

Informó que permanecerá abierta en su horario normal , aunque hizo un llamado a los usuarios que se trasladen por este medio de transporte, que no podrán acceder con estandartes, objetos voluminosos, pirotecnia, además de una petición de cuidar que objetos no caigan a las vías .

Indicó que habrá 300 elementos de seguridad vigilantes.

"La petición puntual es pedirles a los peregrinos que vayan a usar el sistema, que no porten estandartes, grandes figuras, que no porten objetos que pudieran provocar algún incidente, cohetones, todo este tipo de cosas que luego se utilizan en este tipo de peregrinaciones. Están prohibidos por el sistema, pero bueno, hacer el atento llamado a que no traten de burlar a la autoridad", dijo.

Señaló que la estación Basílica en décadas no se mantenía abierta al público durante la celebración de la Virgen de Guadalupe .

¿Cómo operará?

La estación La Villa-Basílica, de la Línea 6, operará en el horario habitual de día laborable, que es de 05:00 a 24:00 horas, y se ofrece como opción de movilidad para los feligreses que asisten al recinto guadalupano.

En La Villa-Basílica, así como en estaciones de correspondencia de la Línea 6 con las Líneas 3, 4, 5 y 7, y en las terminales El Rosario y Martín Carrera, el Metro reforzará la presencia de efectivos policiales adscritos a la red, a partir de mañana jueves 11 de diciembre y hasta el término de la jornada del 12 de diciembre.

Además, brigadas de atención y asistencia al usuario, identificadas con chalecos color menta, realizarán labores de proximidad con las y los usuarios, para atender dudas acerca de la adquisición de tarjetas MI o recargas de las mismas; orientación para desplazarse en la red, transbordos con otras líneas u otro tipo de apoyos informativos.

También, las áreas de Seguridad Industrial e Higiene y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil establecerán guardias permanentes en la Línea 6 para atender, en primera instancia, situaciones en las que se requieran primeros auxilios para los usuarios.

Por parte del área de operación, se mantendrá un monitoreo continuo para el envío de trenes en vacío a estaciones de la Línea 6 que registren alta demanda.

