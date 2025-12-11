Jueves, 11 de Diciembre 2025

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 11 de diciembre de 2025

Conoce cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este jueves 11 de diciembre

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 11 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

EL INFORMADOR continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Cierre parcial de circulación


  • Sobre la autopista Durango - Mazatlán, km 163, continúa circulación intermitente en ambos sentidos, por daño en la estructura del Puente El Carrizo, derivado de un accidente vial. 
  • En la autopista Acatzingo - Ciudad Mendoza, km 234, con dirección a Cd. Mendoza; continúa reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

Carga vehicular


  • En la autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, hay carga vehicular en dirección a CDMX, sin reporte de incidentes.
  • En la autopista México-Querétaro, km 56, con dirección a Querétaro, hay carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidente.
  • Autopista Puebla-Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc, hay carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. 
  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, con dirección a Cuernavaca, se registra carga vehicular del km 96 al 100, sin reporte de incidentes.

